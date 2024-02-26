По мнению компании это значительно сэкономит время пользователей и снизит риски сбоев при перезагрузке

Microsoft тестирует метод, позволяющий пользователям Windows 11 применять исправления безопасности без необходимости перезагрузки. По словам Зака Боудена из Windows Central, который сначала заметил изменение в предварительной сборке Microsoft, а затем рассказал об обновлении. Так называемое «горячее исправление» работает путем исправления кода запущенных процессов в памяти без необходимости перезапуска процесса.

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Microsoft уже использует такую возможность в некоторых выпусках Windows Server, включая версии Windows Server 2022, что может объяснить, почему Windows 11 будет следующей в списке.

Как признает сама Microsoft, «горячие» исправления могут уменьшить многие проблемы, включая сбои при перезагрузке и координацию многоуровневых рабочих нагрузок. Это также повышает производительность, предоставляя пользователям больше времени безотказной работы на своих компьютерах, и повышает их безопасность, если они откладывают обновления из-за проблем с загрузкой патча. Например, выпускаемые Microsoft исправления безопасности каждый второй вторник месяца, иногда может отнимать много времени.

Горячие исправления также доступны на Xbox, что теоретически должно порадовать геймеров, если бы не одна проблема. Microsoft тестирует новую функцию на канале разработки Windows 11, но делает это только на компьютерах инсайдеров Windows, на которых включен VBS. Для горячего исправления может потребоваться включение безопасности на основе виртуализации, которую геймеры могут отключить для повышения производительности.

Кроме того, по словам источников, это изменение не полностью исключит перезагрузки. Они по-прежнему будут периодически требоваться, возможно, раз в несколько месяцев, для более полных обновлений. Горячие исправления обычно предоставляются в виде небольших изменений кода, благодаря чему они могут интегрироваться в работающую систему.

Новая функция станет частью выпуска Windows 11 24H2, который, как ожидается, появится позднее в этом году, хотя неясно, будет ли горячее исправление доступно всем пользователям Windows 11 или оно будет ограничено коммерческими версиями Windows 11: Enterprise, Education и Windows 365.

Windows 11 24H2 станет следующим крупным обновлением Windows и маловероятно, что Microsoft выпустит Windows 12 во второй половине 2024 года. По слухам, помимо функции горячего исправления, в Windows 11 24H2 появится множество функции искусственного интеллекта, включая расширенный Copilot, который будет работать в фоновом режиме.