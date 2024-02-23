Теперь в Windows 10 приложение Фотографии получила расширенный функционал на основе ИИ

Похоже, что Microsoft не хочет, чтобы Windows 10 лишилась возможностей искусственного интеллекта. После внедрения Copilot в Windows 10 компания теперь добавляет новые функции на базе искусственного интеллекта в приложение «Фотографии».

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Напомню, что Microsoft Photos в Windows 11 предлагает несколько интересных инструментов искусственного интеллекта, таких как возможность размытия, замены или удаления фона. Эти возможности, а также функция Magic Eraser, подобная Google Photos, под названием «Генеративное стирание», появятся в Windows 10 через приложение Microsoft Photos.

Пользователи канала Release Preview должны были заметить новое обновление для приложения «Фотографии» в Microsoft Store. Это обновление включает следующие функции: размытие фона, удаление и замена фона и генеративное стирание.

Как можно видеть в обновленном приложении «Фотографии» для Windows 10, теперь пользователь может размыть фон изображения, делая объект более заметным. Например, можно удалить эффект малой глубины резкости или полностью удалить фон, используя функции искусственного интеллекта, которые ранее предлагались платных приложениях, например, в Photoshop.

Другая опция «замена» позволяет заменить фон изображения любой другой картинкой. Это может означать помещение объекта в совершенно другую сцену. Также есть инструмент «Фоновая кисть» с переключателем рядом с ним, который в настоящее время установлен в положение «Выключено». Этот инструмент позволит осуществлять более точное редактирование.

В Windows 11 уже есть функции искусственного интеллекта в приложении «Фотографии», но «Генеративное стирание» является новым дополнением.

Генеративное стирание в Microsoft Photos чем-то похоже на Google Magic Eraser. Генеративное стирание в приложении «Фотографии» находится на новой вкладке «Стереть», которая заменяет вкладку «Точечное исправление». Как следует из названия, данная функция позволяет исправлять или удалять отвлекающие от основного изображения факторы. Например, пользователь может использовать эту функцию искусственного интеллекта, чтобы удалить нежелательных людей с семейной фотографии.

Генеративное стирание, по-видимому, является заменой точечного исправления, которое было удалено из приложения «Фотографии», когда Microsoft перешла на новый код приложения. Microsoft по-прежнему предлагает классическую функцию точечного исправления, но для этого необходимо загрузить устаревшее приложение «Фотографии» из Магазина Microsoft. Компания, однако, не планирует восстанавливать старую функцию точечного исправления, поскольку хочет, чтобы все перешли на новый инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет регулировать размер кисти для удаления более мелких элементов с изображений.