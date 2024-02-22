Помощник Windows 11 приобретает всё большую интеграцию в систему, но есть определенные моменты взаимодействия с ним, над которыми компании ещё следует поработать

Сборка Windows 11 26058 вышла неделю назад с улучшениями виджетов, функцией специальных возможностей индикатора указателя и улучшенным контекстным меню Проводника. Но Microsoft без лишнего шума обновила свой блог, объявив об интересных улучшениях Copilot, включая более глубокую интеграцию с Windows.

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Теперь пользователь может управлять дополнительными настройками системы с помощью Copilot. Вместо открытия определенного элемента управления или настроек можно попросить Copilot сделать это. Например, можно попросить ИИ показать все беспроводные сети вокруг пользователя. Аналогично, он может вызывать API Windows для автоматического отображения информации о батарее.

Microsoft также дает возможность проверять IP-адреса и узнавать, какие приложения замедляют работу. Другие функции включают удаление файлов из корзины, и Microsoft планирует в ближайшие недели включить дополнительные функции, такие как возможность устранения неполадок ОС с помощью искусственного интеллекта.

Ранее Copilot поддерживал запуск приложений, переключение системных настроек и тем, а также несколько настроек специальных возможностей. Но тем не менее он не действует сам по себе. Даже после того, как пользователь введет команду, Copilot запрашивает разрешение на действие, что добавляет дополнительный шаг к действию. Microsoft нужно над этим поработать, в противном случае всегда придется дважды просить помощника о том или ином действии.

Плагин Power Automate теперь является частью Copilot в Windows 11. Вы можете включать плагины в Cpoliot и выполнять повседневные задачи, связанные с Excel, Проводником и PDF-файлами. Но для использования плагинов необходимо войти в Copilot под учетной записью Microsoft.

Размер Microsoft Copilot теперь можно изменять. Пользователь даже может использовать его в режиме параллельного просмотра или наложения. В Блокноте есть возможность описывать текст с помощью Copilot, который, по сути, обобщает выделенный текст, используя возможности искусственного интеллекта.

Более того, если выделить какой-либо текст на ПК с Windows, то значок Copilot позволит обобщить, объяснить или отправить его в окно чата. Вся обработка выполняется внутри окна Copilot, которое открывается при выборе опции «Объяснять в Copilot».

Со временем Copilot будет улучшаться и изменяться, и уже сейчас доступны платные варианты с улучшенной поддержкой. Однако Microsoft необходимо больше работать над уровнем автоматизации действий Copilot, чтобы сделать его действительно полезным помощником ИИ в Windows.