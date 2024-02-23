Теперь все подписчики игрового сервиса могут приобрести игровой хит всего за 8 долларов

С момента выхода в марте 2020 года Doom Eternal зарекомендовала себя как один из лучших шутеров последнего времени. Игра, изданная id Software, получила высокую оценку как критиков, так и игроков за интенсивный игровой процесс и сложный дизайн уровней. Рейтинги в Steam подтверждают это: игра имеет 91 процент одобрительных отзывов, что составляет 158670 голосов. Стандартная версия Doom Eternal обычно стоит около 40 долларов, но благодаря внушительной скидке в 80 процентов геймеры смогут получить игру в Steam до 26 февраля всего за 8 долларов.

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Doom Eternal продолжает историю Doom Slayer, сражающегося с силами ада — на этот раз на Земле, наводненной демонами. Геймплей отличается прежде всего невероятной скоростью происходящего на экране. Игрокам приходится постоянно находиться в движении, чтобы противостоять бесчисленным полчищам демонов, неумолимо нападающих на них.

Новые элементы, такие как способность лазить по стенам и рывок, придают игре дополнительную динамику и открывают перед игроками новые тактические возможности. Система «Разрушаемые демоны» обеспечивает еще более интенсивный игровой процесс, поскольку враги получают видимый урон и заметно подрезаются по ходу битвы.

В последней части серии Doom представлено несколько новых видов оружия, таких как огнемет и дробовик с мясным крюком. Разумеется, также доступен знаменитый BFG9000 (Big Fucking Gun), который уничтожает даже самых сильных врагов.