Новинка будет выпускаться на 3-нм техпроцессе и получит четыре ядра Cortex-X

MediaTek намерена еще больше упрочить свое положение на рынке флагманских чипов с предстоящим Dimensity 9400. Утечка указывает на то, что чип нацелен на заметное повышение производительности по сравнению со своим предшественником Dimensity 9300, потенциально бросая вызов Qualcomm в сегменте высокого класса. Ожидается, что чипсет будет выпущен в четвертом квартале этого года.

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Известный инсайдер Digital Chat Station поделился интригующими подробностями о чипсете. Он сообщает, что Dimensity 9400 набрал 2700 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6, что на 19,3% больше, чем у Dimensity 9300. Кроме того, его многоядерная производительность достигает 9800 баллов, что означает улучшение на 24,7%. Ожидается, что графический процессор серии Immortalis G9xx, будет обеспечивать частоту 110 кадров в секунду в тесте GFXBench Aztec Ruins при разрешении 1440p, что на 11,1% лучше, чем 99 кадров в секунду текущего поколения.

Утечки предполагают, что в этом году MediaTek Dimensity 9400 будет использовать передовой 3-нм производственный процесс TSMC, обещающий повышение энергоэффективности на 32%. Планируется, что конфигурация его процессора будет включать одно основное ядро Cortex-X5, три основных ядра Cortex-X4 и четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A720, что является шагом вперед по сравнению с конфигурацией Dimensity 9300, которая к тому же была построена по 4-нм техпроцессу.

Ожидается, что чипсет будет поддерживать также новейшее поколение памяти и функции искусственного интеллекта. Чипсет будет поддерживать оперативную память LPDDR5T, что имеет решающее значение для расширения возможностей искусственного интеллекта на устройстве, потенциально превосходя по производительности большую языковую модель Dimensity 9300 с 33 миллиардами параметров.

Несмотря на такие показатели, новый чип MediaTek по-прежнему будет сталкиваться с жесткой конкуренцией, особенно со стороны грядущего Snapdragon 8 Gen 4. Первоначальные сравнения в Geekbench показывают, что, хотя Dimensity 9400 демонстрирует значительные улучшения, он, возможно, не сможет превзойти показатели производительности своих конкурентов.

Также ранее были высказаны опасения по поводу энергопотребления и производительности ядра Cortex-X5 на разных тактовых частотах. Ожидается, что MediaTek решит эти проблемы, чтобы найти идеальный баланс между мощностью и эффективностью, гарантируя, что Dimensity 9400 максимально раскроет свой потенциал.