Особенностью карты является наличие не только белого кожуха системы охлаждения, но и белой печатной платы

GALAX и KFA2 представили новую видеокарту RTX 3050 6 ГБ двух разных дизайнов. Одна версия представляет собой модель стандартного размера толщиной два слота и двумя вентиляторами, как и любая обычная игровая карта. Другая модель, RTX 3050 LP White, представляет собой специальную видеокарту, разработанную для низкопрофильных форм-факторов.

реклама

Вместо того чтобы просто использовать белый кожух кулера, эта модель на самом деле является одной из первых низкопрофильных игровых карт с белой печатной платой. Графический процессор GA107 в данной карте не требует высокой производительности системы охлаждения и довольствуется всего двумя 40-мм вентиляторами, правда толщина карты всё равно составляет два слота.

GALAX подтверждает, что карта может также быть разогнана, однако, мощность графического процессора по-прежнему ограничена 70 Вт, что соответствует эталонным спецификациям NVIDIA и не позволит достичь высоких тактовых частот. Карта не имеет разъемов для внешнего питания, поэтому она не сможет потреблять больше энергии в любом случае. Всю энергию для работы видеокарта получат исключительно через разъем PCIe.

RTX 3050 LP White имеет тактовую частоту в режиме ускорения до 1485 МГц, что соответствует увеличению на 15 МГц, но эта тактовая частота может быть достигнута с использованием программного обеспечения GALAX с помощью функции 1-Click.

Карта также имеет нестандартное сочетание разъемов вывода изображения на дисплей: два порта HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4a. Однако эту модель нельзя назвать полноценно низкопрофильной моделью, так как нет упоминания об укороченной панели ввода-вывода.

В настоящее время эта модель не представлена ни в одном розничном магазине, а это означает, что цена её также неизвестна. Подавляющее большинство моделей RTX 3050 6 ГБ доступны по цене 169 долларов, что является рекомендованной розничной ценой или 179 долларов для моделей с разгоном.