Такую информацию сообщает портал MSPowerUser

Всего через месяц после глобального запуска смартфонов серии Reno 11, слухи о следующих смартфонах Oppo Reno 12 и Reno 12 Pro уже циркулируют в сети. Основываясь на предполагаемом внутреннем документе, сотрудники ресурса MSPowerUser раскрыли некоторые характеристики будущих устройств.

Утечка деталей предполагает, что Reno 12 может быть оснащен процессором MediaTek под названием MTK 24M, хотя точное название процессора неизвестно. Ожидается, что смартфон будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 256 ГБ.

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С другой стороны, ожидается, что старшая модель Reno 12 Pro будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2), 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ и 512 ГБ.

Кроме того, по слухам, оба телефона оснащены 6,7-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением FullHD с частотой обновления 120 Гц и изогнутыми краями со всех сторон.

Что касается характеристик камеры, то серия Oppo Reno 12, как сообщается, оснащена основным датчиком на 50 МП с оптической стабилизацией, а также объективом на 8 МП и 50 МП с 2-кратным оптическим зумом. Однако технические характеристики стандартной модели и модели Pro могут немного отличаться. Что касается селфи-камеры, то смартфоны могут быть оснащены объективом на 50 Мп с поддержкой автофокусировки.

Также, по слухам, характеристики включают аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

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Согласно утечке, выход смартфонов серии Reno 12 ожидается в середине 2024 года. Подробности о ценах пока неизвестны, однако ресурс предполагает, что Reno 12 может стоить около 499 долларов, а Reno 12 Pro получит ценник в 799 долларов.