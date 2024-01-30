Флагманская модель компании будет продаваться в еврозоне по цене 1199 евро

Еще в ноябре бренд Vivo выпустила флагманский смартфон X100 Pro в Китае, а ранее в этом месяце — в Индии. Теперь смартфон наконец-то прибывает в магазины Европы. Хотя производитель не разместил смартфон на своем европейском сайте, он уже сообщил, сколько он будет стоить.

Vivo X100 Pro будет стоить 1199 евро в странах Евросоюза. Эта модель будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

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Флагманский смартфон Vivo X100 Pro может похвастаться 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц, имеет разрешение 2800 x 1260 пикселей, ШИМ-регулированием яркости частотой 2160 Гц и высокую пиковую яркость до 3000 нит. Работает устройство на базе однокристальной системы Dimensity 9300 от MediaTek, компанию которому составляет оперативная память стандарта LPDDR5x и быстрый накопитель UFS 4.0. Смартфон работает под управлением Funtouch OS 14 на базе ОС Android 14.

Также смартфон Vivo X100 Pro имеет степень защиты IP68, обеспечивающую защиту от пыли и воды. Устройство также оснащено двумя стереодинамиками и встроенным в экран оптическим датчиком отпечатков пальцев.

Основная камера оснащена 1-дюймовым датчиком Sony IMX989 с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения. Компанию ему составляет перископический телеобъектив с разрешением 50 МП и 4,3-кратным увеличением с оптической стабилизацией изображения. Кроме того, смартфон получил сверхширокоугольную камеру на 50 МП и фронтальный датчик на 32 МП. Оптика создана в сотрудничестве с Zeiss, что обеспечивает превосходное качество изображения.

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Смартфон оснащен портом USB 3.2 Gen 1, питается от мощной батареи емкостью 5400 мАч, поддерживающей как проводную зарядку мощностью 100 Вт, так и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.