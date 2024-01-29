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Настольные APU AMD Ryzen 8000G на 30% быстрее серии Ryzen 5000G
Такая разница наблюдается в PassMark между топовыми процессорами соответствующих серий в многоядерном режиме

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 На следующей неделе AMD готовится представить свои долгожданные APU для настольных ПК на базе кристаллов Phoenix. Обновление выйдет спустя два с половиной года с момента выпуска серии Ryzen 5000G, основанной на архитектуре Zen3. Предстоящая серия Ryzen 8000G, построенная на современной архитектуре Zen4 и ориентирована на бюджетные системы. Эти APU призваны заполнить пробел в линейке AM5, который в настоящее время занят только моделями Ryzen 7000, предназначенными для работы вместе с дискретной графикой.

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 Отличительной особенностью серии Ryzen 8000G являются интегрированные графические процессоры на архитектуре RDNA3, которые используются на ноутбуках, мини-ПК и игровых портативных компьютерах. В отличие от этих продуктов, серия Ryzen 8000G предлагает пользователям гибкость в выборе материнской платы, памяти и хранилища. Процессоры также имеют увеличенный по умолчанию TDP до 65 Вт.

 Новые тесты с участием Ryzen 8000G появились на Geekbench несколько дней назад. Рецензенты в настоящее время проводят всесторонние испытания этой новой платформы AM5, результаты которых ожидаются в начале следующей недели. Интересно, что Ryzen 5 8500G не был включен в эти ранние тесты, возможно, потому, что AMD не передала достаточного количества образцов.

 ﻿Производительность 8-ядерного Ryzen 7 8700G в процессорном тесте PassMark, как сообщается, составляет 32177 баллов в многоядерном тесте и 3958 в одноядерном тесте. Ryzen 5 86000 и Ryzen 5 8500G, хотя и не сильно отстают в одноядерных тестах, демонстрируют производительность на 19,2% и 32,1% ниже в многоядерных тестах соответственно. Кроме того, стало известно, что разница в производительности между Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G составляет 16 %, что связано с использованием гетерогенной архитектуры из ядер Zen4 и плотных ядер Zen4c в младшей модели. Напомню, что Ryzen 5 8600G оснащен исключительно классическими ядрами Zen4.

 ﻿Конечно, эти тесты не могут дать полного понимания возможностей серии Ryzen 8000G. Архитектура ядер Zen4c в Ryzen 5 8500G может продемонстрировать определенные преимущества в некоторых сценариях, например, в энергоэффективности. 

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 Выпуск серии AMD Ryzen 8000G запланирован на 31 января и будет включать все три упомянутые модели. Примечательно, что в этом выпуске отсутствует модель Ryzen 3 8300G, четырехъядерный чип, который пока доступен исключительно OEM-производителям.

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Источник: videocardz.com
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