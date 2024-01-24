Новые процессоры получат значительный рост производительности и графику, сопоставимую с RX 7600 XT

Процессоры Strix Halo больше не является слухами. Согласно патчам для ROCm, платформы AMD с открытым исходным кодом для вычислений на графических процессорах, коды GFX1150 и GFX1151, которые упоминались ранее, теперь, несомненно, относятся к серии Strix. Более того, AMD подтверждает, что Strix Halo действительно выйдет.

Хотя патчи не предоставляют подробной информации, они показывают, что исходный чип Strix Point маркируется как STRIX1, следуя соглашению об именах PHOENIX1. APU Strix Point, разработанный для ноутбуков следующего поколения, представляет собой основной процессор, а STRIX HALO должен стать конкурентом AMD для чипов Apple M.

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Оба продукта будут использовать микроархитектуру Zen5 с обновленной графикой RDNA3.5. Кроме того, ожидается, что серия Strix будет включать новый ускоритель XDNA2 Al, повышающий производительность вычислений до 45-50 TOPS. Это значительное улучшение по сравнению с Hawk Point, который, по прогнозам, будет предлагать только 16 TOPS.

Считается, что процессоры Strix Halo, отнесенные к категории элитных APU, будут иметь до 16 ядер Zen5 и до 40 вычислительных графических блоков. Это не маломощный APU, а скорее мощная замена процессора и графического процессора, объединенных в один блок. Хотя подробности об усовершенствованиях RDNA3.5 еще не подтверждены AMD, ожидается, что такой процессор будет иметь больше ядер RDNA, чем будущая дискретная видеокарта Radeon RX 7600 XT. Однако APU будет иметь ограничения на потребляемую мощность. Считается, что он может потреблять от 55 до 120 Вт, что, несомненно, повлияет на его производительность.

﻿AMD официально объявила, что архитектура Zen5 будет запущена в этом году, но компания еще не подтвердила конкретные продукты. Недавние предположения говорят, что серия Strix может дебютировать в этом году, хотя, скорее всего, после серии для настольных компьютеров. AMD уже анонсировала серию Ryzen 8040 Hawk Point, являющуюся небольшим обновлением мобильных чипов Phoenix. Эти чипы, которые, возможно, послужат промежуточным звеном между Phoenix и Strix Point, должны быть выпущены в этом квартале.

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Что касается ﻿Strix Halo, то они впервые были упомянуты Moores Law is Dead, который также сообщил о возможном переносе запуска серии на 2025 год. В результате процессоры Strix Halo могут быть выпущены под названием Ryzen 9000 или вообще под новым классом чипов. Серия Halo позволит AMD конкурировать с серией Apple M и создать новую категорию продуктов для высококлассных систем малого форм-фактора, включая игровые мини-ПК без дискретной графики.