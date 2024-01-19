Пока снижение наблюдается лишь в нескольких магазинах и всего на несколько процентов

NVIDIA RTX 4070 SUPER дебютировала вчера по цене 699 долларов, заменив оригинальную RTX 4070 по той же цене. Официальная рекомендуемая розничная цена варьируется в зависимости от страны, но, похоже, даже официальная цена считается слишком высокой для некоторых розничных продавцов.

В Польше один из крупнейших розничных продавцов ПК снизил цену на RTX 4070 SUPER с 2999 злотых до 2849 злотых, что относится к модели Gainward RTX 4070 SUPER Ghost без разгона. Эта карта была одной из моделей с рекомендованной розничной ценой, обзоры на которые были опубликованы 16 января.

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﻿Стоит отметить, что цена RTX 4070 в сентябре составляла 2880 злотых, а затем к концу декабря она быстро упала до 2650 злотых. Это означает, что RTX 4070 SUPER в настоящее время продается по более низкой цене, чем RTX 4070 всего несколько месяцев назад.

﻿В Австрии официальная рекомендуемая розничная цена составляет 659 евро, и, по данным 3DCenter, эта цена уже преодолела барьер в 629 евро. Предложение в DiTech, опубликованное в СМИ, уже не актуально, так как цена уже была изменена на 699 евро. Однако магазин поделился соответствующим скриншотом. Текущая самая низкая цена составляет 643 евро, что всего на 3% ниже рекомендованной розничной цены.

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﻿Конечно, предложения отдельных розничных продавцов могут иметь ограниченное влияние на общую глобальную ценовую ситуацию. Однако есть признаки того, что RTX 4070 SUPER не пользуется таким же уровнем спроса, как его предшественница RTX 4070 при первоначальном выпуске. Это повышает вероятность того, что игроки могут ожидать снижения цены уже в ближайшие недели.