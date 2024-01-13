В утечку попала информация об используемых процессорах, камерах и аккумуляторных батареях

Vivo выпустила флагманские смартфоны линейки X100 в Китае в ноябре прошлого года. Однако на том же мероприятии компания не представила более премиальную модель X100 Pro+. Запуск был отложен, и теперь предполагается, что новинка дебютирует в первой половине 2024 года. Теперь надежный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми подробностями о будущих телефонах линейки Vivo 100.

Digital Chat Station не раскрыл названия будущих флагманских телефонов Vivo. По словам информатора, одно устройство будет оснащено дисплеем 1,5K с высокочастотным затемнением PWM 2160 Гц, тогда как другое будет иметь панель Samsung E7 2K с затемнением PWM 1440 Гц. Ожидается, что этими двумя устройствами будут Vivo X100s и X100 Pro+. Digital Chat Station также добавляет, что предстоящий флагман Vivo будет оснащен 1-дюймовым основным датчиком Sony LYT-900 с разрешением 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 50 МП и перископической камерой на 200 МП.

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В прошлом отчете сообщалось, что Vivo X100 Pro+ может быть оснащен технологией спутниковой связи. Устройство будет иметь тот же дизайн, что X100 и X100 Pro. Сообщается, что работать он будет на новой однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и хранилищем UFS 4.0 емкостью 1 ТБ. Смартфон также получит аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

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По слухам, Vivo X100s будет оснащен процессором Dimensity 9300 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 или 80 Вт. Предполагается, что он будет также оснащен двумя сенсорами по 50 МП и телеобъективом на 64 МП.