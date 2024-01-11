Теперь данная технология станет доступна всем игрокам, предварительные драйверы больше будут не нужны

Поклонники AMD с нетерпением ожидают 24 января, когда компания выпустит в продажу новую видеокарту среднего класса Radeon RX 7600 XT с памятью объемом 16 ГБ, однако, в этот день состоится не только её релиз, но и ещё одно важное событие. Именно в этот день состоится публичный выпуск технологии Fluid Motion Frames, известная также под названием AMD Frame Generation. Она является одной из составляющих HYPR-RX и будет доступна в качестве отдельного элемента в настройках графического драйвера.

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Именно поддержка со стороны драйвера отличает технологию AFMF (AMD Fluid Motion Frames). Она не требует какой-либо оптимизации со стороны разработчиков игр и сможет работать в любой игре, поддерживаемой графическим драйвером AMD. Само собой разумеется, что новая функция генерации кадров будет работать исключительно с графическими ускорителями AMD Radeon, причем не все видеокарты компании будут её поддерживать.

AMD уже довольно давно выпустила предварительную версию драйверов с поддержкой AMD Fluid Motion Frames. Последнее обновление драйвера добавило поддержку данной технологии интегрированными графическими процессорами линейки Radeon 700M на архитектуре RDNA3. Ранее такую поддержку получили дискретные видеокарты AMD серии Radeon RX 6000. Поддержка встроенной графики Radeon 600M на базе архитектуры RDNA2 пока отсутствует.

Вместе с технологией Radeon Super Resolution (RSR) игроки смогут включить в драйверах как апскейлинг, так и генерацию кадров. Поддержка относится ко всем играм с API DirectX11 и DirectX12.

Технология AMD имеет преимущество перед аналогичным решением NVIDIA в том плане, что она работает во всех играх, а технология Nvidia функционирует только в играх с изначальной или внесенной позже обновлением поддержкой DLSS3 с Frame Generation. Кроме того, генерация кадров от NVIDIA работает только на графических картах серии RTX 40.

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Фактически, NVIDIA имеет технологию масштабирования под названием NIS (NVIDIA Image Scaling), представляющая собой простой пространственный преобразователь без какой-либо технологии Al-драйвера. Как только AMD Fluid Motion Frames станет общедоступной технологией, NVIDIA будет отставать от AMD уже на два шага.