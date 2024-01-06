NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER по производительности в Geekbench находится практически точно между RTX 4070 и RTX 4070Ti

Утечка Geekbench теперь подтвердила конфигурацию нового игрового графического ускорителя RTX 4070 SUPER, обнаружив в общей сложности 56 вычислительных блоков. Эти вычислительные блоки дают в общей сложности 7168 ядер, умножением на 128 ядер CUDA в каждом блоке, что соответствует информации из предыдущих утечек. Также была подтверждена базовая частота 2475 МГц и скорость памяти 21 Гбит/с:

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Карта набрала 195384 балла в тесте Geekbench 5.5.1 OpenCL и 219237 баллов в тесте на основе CUDA. Последний нельзя использовать на картах Radeon по понятным причинам, поэтому, учитывая ограниченность этой утечки, можно сравнивать эти данные только с моделями RTX 4070 Ti и RTX 4070.

Потратив некоторое количество времени сотрудники портала Videocardz.com собрали данные с сопоставимых платформ, и им удалось сделать сравнение с указанными выше моделями. Целью было собрать как минимум 15–20 похожих оценок, чтобы обеспечить точность данных. Полученные результаты приведены в таблице ниже.

﻿Можно сказать, что у RTX 4070 SUPER примерно на 7 % меньше ядер по сравнению с RTX 4070 Ti. Согласно проведенным тестам, карта работает на 4–7% медленнее в этих тестах по сравнению с RTX 4070 Ti. В свою очередь по сравнению с RTX 4070, RTX 4070 SUPER может похвастаться на 21,7% большим количеством ядер, но демонстрирует прирост производительности лишь на 9–12,6%.

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Сразу стоит отметить, что тестирование графического процессора в Geekbench может быть не на 100% точным. Оно не может служить окончательным индикатором производительности RTX 4070 SUPER, так как тесты дают ограниченное представление о том, чего можно ожидать от грядущей новинки. Утешает то, что до появления полноценных обзоров осталось подождать всего полторы недели.