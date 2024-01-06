Гибридные процессоры AMD Ryzen 8000G «Hawk Point» обеспечат дополнительные возможности ввода-вывода на некоторых платах AM5, например, таких как серия AORUS B650E

Benchlife сообщает, что производители планируют интегрировать USB4 в материнские платы на платформе AM5, предназначенные для настольных гибридных процессоров AMD Ryzen 8000G. Издание сообщает, что такие компании, как Gigabyte, могут выпустить материнские платы, которые, наконец, будут иметь поддержку передачи данных USB4, поскольку у AMD ее не хватает, а Intel уже интегрировала стандарт передачи ещё в свою линейку 11-го поколения. Возможности USB4 можно было использовать посредством карты расширения, например, от MSI, но платформа еще не получила встроенной поддержки со стороны AM5.

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Новости о поддержке USB4 на материнских платах AMD AM5 начали появляться несколько месяцев назад, когда генеральный директор AMD Лиза Су посетила несколько тайваньских производителей, намеревающихся обеспечить поддержку USB4 в процессорах для настольных ПК. Было сказано, что тайваньская фирма Asmedia будет отвечать за поддержку Thunderbolt 4 на платформе AMD, но с тех пор никакой другой информации не появлялось.

Предполагается, что материнская плата Gigabyte AORUS B650E ELITE X AX ICE потенциально будет иметь поддержку USB4 с будущими APU AMD Ryzen 8000G «Hawk Point». Gigabyte уже выпустила обновление прошивки AMD AGESA 1.1.0.1a для материнской платы AM5, поддерживающей APU Hawk Point.

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Что касается характеристик USB4, то новая платформа поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Ключевым отличием от предыдущих поколений является возможность расширения портов, поскольку к одной док-станции можно одновременно подключить несколько устройств. Ожидается, что мы можем увидеть дебют USB4 на платформе AMD AM5 в предстоящем выпуске гибридных процессоров Ryzen 8000G «Hawk Point», но это пока только слухи.