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Компания MSI планирует выпустить очередную модель материнской платы со стандартом питания ATX12VO, пополнив соответствующую линейку. Это новый стандарт питания материнских плат для настольных ПК, который не использует линии питания 5 В и 3,3 В и полностью полагается на 12 В с целью упрощения конструкции блоков питания и настольных компьютеров. ATX12VO все еще является новым стандартом, который не получил распространения в розничном сегменте, но OEM-производители ПК и системные интеграторы начинают его постепенно принимать, чтобы добиться экономии средств. MSI ориентируется именно на этот класс клиентов, выпуская материнские платы основной серии PRO. Для Socket LGA1700 у компании уже есть модель PRO H610M 12VO, а теперь компания готовит первую материнскую плату ATX12VO для AMD Socket AM5 — PRO B650M 12VO/WiFi.
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Компания MSI на данный момент ещё не получила окончательного утвержденного дизайна материнской платы, но по ее смутному изображению можно понять, что это плата форм-фактора Micro-ATX (240 x 240 мм) с разъемом Socket AM5 с двумя слотам DIMM DDR5, PCI-Express 4.0 x16, несколькими слотами M.2 NVMe Gen 4 и некоторыми базовыми интерфейсами, включая встроенный Wi-Fi. Как и во всех материнских платах ATX12VO, встроенный VRM используется для преобразования линии 12 В в более низкие параметры напряжением 5 В и 3,3 В, необходимые, например, для дисков SATA и т.п. MSI также сообщила, что работает над фирменной серией блоков питания ATX12VO, поэтому как розничные клиенты, так и OEM-производители могут купить материнскую плату вместе с блоком питания в комплекте. В настоящее время информации о данных блоках питания практически нет.