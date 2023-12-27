Кроме того компания работает над соответствующим блоком питания

Компания MSI планирует выпустить очередную модель материнской платы со стандартом питания ATX12VO, пополнив соответствующую линейку. Это новый стандарт питания материнских плат для настольных ПК, который не использует линии питания 5 В и 3,3 В и полностью полагается на 12 В с целью упрощения конструкции блоков питания и настольных компьютеров. ATX12VO все еще является новым стандартом, который не получил распространения в розничном сегменте, но OEM-производители ПК и системные интеграторы начинают его постепенно принимать, чтобы добиться экономии средств. MSI ориентируется именно на этот класс клиентов, выпуская материнские платы основной серии PRO. Для Socket LGA1700 у компании уже есть модель PRO H610M 12VO, а теперь компания готовит первую материнскую плату ATX12VO для AMD Socket AM5 — PRO B650M 12VO/WiFi.

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Компания MSI на данный момент ещё не получила окончательного утвержденного дизайна материнской платы, но по ее смутному изображению можно понять, что это плата форм-фактора Micro-ATX (240 x 240 мм) с разъемом Socket AM5 с двумя слотам DIMM DDR5, PCI-Express 4.0 x16, несколькими слотами M.2 NVMe Gen 4 и некоторыми базовыми интерфейсами, включая встроенный Wi-Fi. Как и во всех материнских платах ATX12VO, встроенный VRM используется для преобразования линии 12 В в более низкие параметры напряжением 5 В и 3,3 В, необходимые, например, для дисков SATA и т.п. MSI также сообщила, что работает над фирменной серией блоков питания ATX12VO, поэтому как розничные клиенты, так и OEM-производители могут купить материнскую плату вместе с блоком питания в комплекте. В настоящее время информации о данных блоках питания практически нет.