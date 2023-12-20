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Intel подтвердила выход видеокарт Arc Battlemage в следующем году
Первые модели уже проходят тестирование в лабораториях Intel, и мы можем ожидать первых подробностей на выставке CES 2024

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 Прошло больше года с тех пор, как Intel выпустила свои первые дискретные графические ускорители Arc на базе ядер Xe и архитектуры Alchemist. Дискретные графические карты впервые дебютировали с моделью Arc A380, а спустя некоторое время были выпущены более мощные модели, включающие Arc A770 и Arc A750. Архитектура графического процессора также была использована в нескольких мобильных чипах, и с момента ее запуска Intel доработала и исправила множество проблем с производительностью и ошибок, связанных с архитектурой, драйверами и экосистемой программного обеспечения.

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 Теперь Intel представила ту же архитектуру Arc Alchemist на своих процессорах Core Ultra Meteor Lake в качестве встроенной графики. Это решение предлагает очень конкурентоспособную производительность по сравнению с iGPU AMD RDNA 3, и можно ожидать её дальнейших улучшений по мере оптимизации драйверов. В наступающем 2024 году Intel планирует представить совершенно новую графическую архитектуру, известную как Xe2 под кодовым названием Battlemage. Эта новая архитектура будет использоваться в следующей моделях дискретных графических ускорителей Intel Arc Gaming & Pro для настольных и мобильных компьютеров.

 В представленной на мероприятии по запуску процессоров Core Ultra в Японии дорожной карте, Intel продемонстрировала общественности линейку дискретных графических процессоров 2023 года, плавно переходящую в 2024 год, указывая на выпуск дискретных графических карт с ядрами Xe2 Battlemage. Стоит обратить внимание, что в дорожной карте, посвященной графическим картам, указываются только дискретные модели Arc, такие как Pro A60, A60M и A580, представленные в уходящем 2023 году. Встроенная графика Arc Alchemist для процессоров Core Ultra не упоминается, поскольку она не попадает в категорию дискретных графических чипов.

 Компания Intel использует другую терминологию для своих iGPU, о которой впервые упомянул Раджа Кодури. Кристалл графического процессора называется tGPU или Tiled GPU, и с помощью тайловых графических процессоров можно сделать множество вариантов чипов, причем Arc Xe является первым поколением такого решения. В 2024 году Intel представит обновленную версию iGPU Arc Xe «Alchemist», известную как Xe-LPG+, интегрированную в линейку Core Ultra 2-го поколения под кодовым названием Arrow Lake, выход которой ожидается во второй половине 2024 года. Потом компания перейдет к запуску Xe2 Battlemage на моделях Lunar Lake, а затем на Xe3 Celestial для будущих клиентских чипов.

 Что касается дискретной графике, то дорожная карта в значительной степени подтверждает, что Battlemage Xe2 выйдет на дискретных графических устройствах в 2024 году. Ожидается, что видеокарты на архитектуре Battlemage принесут множество новых функций, среди которых можно ожидать поддержку первой технологии Intel ExtraSS. Компания уже расширила поддержку своих графических процессоров следующего поколения в драйверах Xe Kernel для Linux 6.8, что демонстрирует ее стремление предложить надежную программную платформу для своих чипов текущего поколения, а также чипов следующего поколения.

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 Судя по предыдущим сообщениям, графические карты на базе Battlemage получили исправление некоторых архитектурных особенностей, которые казались ненужными для Alchemist. Сообщается, что первые графические процессоры BMG-G10 (Xe2-HPG) уже тестируются в лабораториях компании, поэтому, если все пойдет хорошо, то можно ожидать дополнительные подробности от Intel в ближайшие месяцы, а, возможно, даже раньше, на мероприятии CES 2024, стартующем уже в начале января.

#intel #видеокарты #intel arc #arc alchemist #видеокарты intel #arc a770 #arc a750 #arc a380 #arc a580 #видеокарты intel arc
Источник: wccftech.com
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Согласно дорожной карте Intel может выпустить видеокарты Arc Battlemage в 2024 году
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