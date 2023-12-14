Н стоит отметить, что такой результат наблюдается лишь при отсутствии оптимизации теста для RTX 4090

Apple недавно анонсировала платформу с открытым исходным кодом под названием MLX, которая специально разработана для чипсетов компании M-серии. Разработчики могут использовать эту платформу для проектирования, тестирования и улучшения своих проектов, что Оливер Веренс и сделал с различными компьютерами Mac вместе с графическим процессором RTX 4090 и предоставил результаты. Платформа MLX использует модель распознавания речи Whisper от OpenAI, и Веренс провел тест транскрипции, чтобы увидеть, насколько быстро работают различные чипы.

Первоначальные результаты теста с 10-минутным аудиофайлом показывают, что M2 Ultra и M3 Max на удивление быстрее, чем настольная RTX 4090, но это также связано с тем, что для проведения теста был запущен неоптимизированный инструмент, как показано на графике. Веренс также предоставил результаты, используя оптимизированный инструмент, и результаты примерно такие, как и следовало ожидать - RTX 4090 оставляет позади как M2 Ultra, M3 Max, так и остальные SoC.

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После оптимизации RTX 4090 завершила тест транскрипции звука всего за 8 секунд, тогда как M2 Ultra завершил тот же тест за 95 секунд, а M3 Max — за 100 секунд. Обновленные результаты показывают, что семейству Apple M-серии предстоит пройти долгий путь с точки зрения производительности. Одной из областей, в которой линейка специализированных микросхем показывает свою силу, является энергоэффективность. Чипы от Apple потребляют значительно меньше, чем флагманская видеокарта NVIDIA потребительского уровня.

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В конце теста Веренс заявил, что эти результаты не являются главным, но предоставляет некоторые данные о том, насколько на самом деле работоспособна платформа MLX от Apple. Поскольку тест специально создан для Apple Silicon, MacBook Pro, то без специальной оптимизации RTX 4090 не имеет шансов против чипов серии M.