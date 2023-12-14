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NVIDIA прекратит выпуск видеокарт GeForce GTX 16 в первом квартале 2024 года
На данный момент в данной серии производится две модели: GTX 1630 и GTX 1650

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 NVIDIA собирается прекратить производство новых видеокарт серии GeForce GTX 16, начиная с первого квартала наступающего года. Источники Board Channels сообщили, что партнеры компании недавно получили уведомление об этом решении. Информация предполагает, что последние заказы на серию GTX 16 будут приняты в этом месяце, и в первом квартале 2024 года дальнейшие заказы приниматься не будут. Это знаменует собой завершение эпохи серии GTX 16, сигнализируя о сосредоточении Nvidia на картах RTX.

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 С технической точки зрения NVIDIA прекращает выпуск двух карт GTX 16: GTX 1650 и GTX 1630. Остальные карты серии уже сняты с производства, по крайней мере такие сообщения уже появлялись ранее. Это значит, что GTX 16 исчезнут из магазинов после исчерпания их складских запасов.

 Напомню, что серия GTX 16 была основана на устаревшей архитектуре Turing наряду с серией RTX 20. NVIDIA пришла в голову идея разделить свою линейку продуктов на более премиальную серию RTX с аппаратным ускорением трассировки лучей и поддержкой DLSS. А серия GTX 16 была ориентирована на бюджетный сегмент и геймеров, которым на тот момент не требовались подобные технологии.

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 По сути, это означает, что самой младшей моделью NVIDIA будет RTX 3050, которая в настоящее время продается по цене около 230 долларов. Однако, если слухи об обновлении RTX 3050 подтвердятся, то стоимость младшей версии карт RTX может опуститься ниже психологической отметки в 200 долларов.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 3050 #gtx 1650 #gtx 1630
Источник: videocardz.com
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