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Культовая игра DOOM отмечает сегодня 30 лет
Игра по праву носит звание культовой, так как именно с неё началось стремительное развитие жанра FPS

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 10 декабря 1993 года id Software выпустила шедевральный Doom, шутер от первого лица, ставший третьей игрой компании после Wolfenstein 3D и Commander Keen. Последним представителем франшизы для настольных ПК является Doom Eternal, выпущенная в 2020 году. Также в марте этого года на мобильных платформах Android и iOS вышла мобильная игра Mighty Doom.

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 Помимо видеоигр для ПК, их портов для консолей и различных мобильных дополнительных продуктов, франшиза Doom также включает в себя набор из четырех романов, опубликованных в середине 1990-х годов, за которыми последовали еще два, выпущенные более десяти лет спустя. В мае 1996 года Marvel выпустила шестнадцатистраничный комикс ограниченным тиражом, который был роздан на выставке Electronic Entertainment Expo. Doom: The Boardgame вышла в 2004 году. В конце 2020 года компания Critical Role Productions опубликовала пятое издание Dungeons & Dragons под названием Doom Eternal: Assault on Amaros Station.

 Помимо вышеперечисленного, компания Universal Pictures сделала две экранизации в рамках вселенной Doom. В одноименном фильме, вышедшем в 2005 году, снимались Карл Урбан и Дуэйн Джонсон. Doom: Annihilation вышел в 2019 году, но без участия каких-либо громких голливудских имен.

 К 1999 году было продано 3,5 миллиона физических копий оригинальной игры, а также 1,15 миллиона условно-бесплатных копий. С момента первого выпуска MS-DOS на 3,5-дюймовых дискетах игра появилась практически на любой мыслимой аппаратной платформе, включая совместимые портативные медиаплееры с прошивкой Rockbox, принтеры, старые кнопочные телефоны, цифровые фотоаппараты и многие другие, казалось бы несовместимые с играми гаджеты и электронные приборы.

 Хотя это была не первая игра в жанре FPS, Doom стала первой, предлагающей поддержку многопользовательской игры по локальной сети на компьютерах IBM. Помимо совместной игры, Doom предлагал режим Deathmatch. В игру включены инструменты, позволяющие игрокам создавать новые уровни, графику, текстуры и монстров. Самое приятное то, что у id Software было только одно требование к полученным файлам, а именно, чтобы они были доступны бесплатно.

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 Можно многое сказать об этой культовой игре и всей франшизе, но история Doom далека от завершения. Согласно недавним утечкам, новая игра, действие которой происходит до событий оригинала, может выйти под названием Doom: Year Zero уже в 2024 году. Кроме того коллекционеры могут потратить часть своих денег на редкие предметы, такие как условно-бесплатная версия для IBM PC, которая в настоящее время стоит около 120 долларов на eBay, а до окончания продажи осталось четыре дня.

#игры #id software #doom #doom eternal #doom 2: hell on earth
Источник: notebookcheck.net
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