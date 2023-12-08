Преимущество грядущей новинки над конкурентом от AMD составляет 16 процентов в 3DMark TimeSpy

Компания Intel начала отгрузку компонентов своей грядущей мобильной платформы Meteor Lake OEM-производителям и партнерам, которые в настоящее время работают над созданием новых ноутбуков. Главной особенностью этой платформы является применение встроенной в процессоры графики Arc, основанной на архитектуре Xe-LPG и созданной на основе Xe-HPG, для дискретных настольных и мобильных моделей Arc.

Процессор Core Ultra 7 155H станет одним из самых быстрых чипов линейки Meteor Lake и может похвастаться полноценной 16-ядерной конфигурацией, включающей 6 производительных ядер, 8 энергоэффективных ядер и 2 ядра с низким энергопотреблением, встроенных в кристалл чипсета. Процессор будет оснащен полной конфигурацией графического процессора с новыми ядрами Xe, которая, как сообщается, набирает 3077 баллов в тесте 3DMark Time Spy Graphics:

реклама

В целом, похоже, что интегрированная графика Arc превзошла на 16% графический процессор Radeon 780M, входящий в состав Ryzen 9 7940HS мощностью 45 Вт. Разрыв сокращается, если принять во внимание результаты APU с TDP 54 Вт/65 Вт, но это противоречит цели использования аналогичных настроек TDP, поскольку во время теста Time Spy процессор Intel Meteor Lake показывал энергопотребление 38 Вт, отмечает HXL (@9550pro).

Кроме того для сравнения можно использовать базу данных 3DMark и портала Notebookcheck по дискретным мобильным видеокартам Arc Alchemist. Модель Arc A370M, также включающая 8 ядер Xe, показывает более высокие результаты, но лишь благодаря более высокой тактовой частоте графического процессора.

AMD может сохранить преимущество в других синтетических тестах и времени автономной работы. Дополнительный источник, выступающий одновременно в качестве рецензента и источника информации, раскрыл предварительные оценки OpenCL/Cinebench. Согласно этой информации, процессор AMD Ryzen 7 7840HS может превзойти Meteor Lake в таких тестах, как OpenCL.

Более того, может показаться, что APU AMD обеспечивает более длительное время автономной работы, но важно отметить, что эталонные ноутбуки обозревателя имеют различную емкость аккумулятора. Тем не менее, имеющихся данных недостаточно, чтобы сделать какие-либо окончательные выводы на данный момент.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что касается выхода новых процессоров Intel, то серия Core Ultra 100 должна дебютировать уже 14 декабря, в то время как AMD уже представила чипы Ryzen серия 8040 Hawk Point, демонстрирующие частоты процессора и графики, сопоставимые с линейкой Phoenix.