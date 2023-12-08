В отличие от аналога в ОС Windows BSOD в системе Linux будет более полезен и информативен для пользователей

Пользователи Linux получили возможность лицезреть собственный синий экран смерти (BSOD), как часть обновления популярной системы. Эта функция аналогичная Windows содержит несколько интересных моментов: подробные сообщения об ошибках и QR-код, позволяющий пользователям быстро получить дополнительную информацию об ошибке, с которой они столкнулись.

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Версия 255 systemd, системного и сервисного менеджера для Linux, была представлена сегодня с дебютом компонента «systemd-bsod». Портал Phononix сообщает, что стабильная версия systemd 255 вышла как раз вовремя для дистрибутива Linux в первом полугодии 2024 года. Те, кто использует периодически выпускаемые дистрибутивы Linux, увидят сообщения BSOD раньше, если они столкнутся с ошибкой.

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В примечаниях к выпуску systemd 255 видно, что новая служба «systemd-bsod» будет «показывать зарегистрированные сообщения об ошибках в полноэкранном режиме, если они имеют уровень журнала LOG_EMERG». Как сообщается, эта услуга появилась в рамках проекта Outreachy 2023. Большинство операционных систем имеют подробное фиксирование ошибок, и служба «systemd-bsod» попытается разобраться в данных, представленных в журналах.