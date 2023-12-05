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Видеокарта MaxSun RTX 4070 MGG поступила в продажу по цене 660 долларов
Данная модель отличается уникальной системой охлаждения с пятью вентилятрами

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 Maxsun не является самым узнаваемым брендом видеокарт в мире, главным образом потому, что ее продукция обычно продается в Китае, но ее платы серии MegaGamer (MGG) получили международное признание благодаря своему интересному дизайну. Недавно компания представила свой самый доступный на сегодняшний день продукт в линейке MGG — GeForce RTX 4070 MGG OC12G, который использует систему охлаждения с пятью вентиляторами и обещает большой потенциал для разгона.

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 Maxsun GeForce RTX 4070 MGG OC12G основана на графическом процессоре AD104 с 5888 ядрами CUDA с тактовой частотой до 2580 МГц, что на 105 МГц больше, чем 2475 МГц, рекомендованные Nvidia. Видеокарта оснащена 12 ГБ памяти GDDR6X со скоростью передачи данных 21 ГТ/с. Видеокарта рассчитана на тепловую мощность 215 Вт, что немного выше 200 Вт, рекомендованные Nvidia. Между тем на плате имеется разъем питания 12 ВHPWR, который может подавать на плату мощность значительно больше 215 Вт.

 Ключевым преимуществом видеокарты Maxsun MegaGamer GeForce RTX 4070 является ее система охлаждения с девятью тепловыми трубками, испарительной камерой и пятью вентиляторами: двумя 110-мм вентиляторами, одним 100-мм вентилятором и двумя маленькими вентиляторами сверху платы. Эти дополнительные вентиляторы предназначены для максимальной эффективности охлаждения и, следовательно, улучшения возможности разгона видеокарты. Окажут ли они существенное влияние, это большой вопрос, но, безусловно, подобная система охлаждения с испарительной камерой сделает MegaGamer GeForce RTX 4070 дороже, чем другие платы на базе того же графического процессора. Что касается выходов на дисплей, то Maxsun GeForce RTX 4070 MGG OC12G имеет три порта DisplayPort и один выход HDMI.

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 Maxsun GeForce RTX 4070 MGG OC12G выглядит как интересное аппаратное графическое устройство, которое могло бы стать одной из лучших видеокарт. К сожалению, единственным способом получить видеокарту является покупка на JD.com, где Maxsun GeForce RTX 4070 MGG OC12G стоит 5299 иен (около 661 доллар).

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 4070 #maxsun #ad104
Источник: tomshardware.com
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