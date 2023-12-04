Такая система охлаждения позволяет создать компактную систему с несколькими графическими процессорами для работы в области искусственного интеллекта

Компания Asus установила кулер с нагнетательным вентилятором на GeForce RTX 4070, которая на данный момент является одной из лучших игровых видеокарт. Новая видеокарта Turbo GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6X (TURBO-RTX4070-12G) специально предназначена для систем с ограниченным внутренним пространством и потоком воздуха, таких как серверные стойки и системы малого форм-фактора (SFF).

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В условиях продолжающейся лихорадки искусственного интеллекта на рынке появляется все больше конструкций подобного типа. Пользователи, использующие в работе ИИ, хотели бы иметь в своих системах один или несколько ускорителей Nvidia H100 (Hopper) или даже A100 последнего поколения (Ampere). Но эти модели практически недоступны для большинства. Поэтому многие обращаются к потребительским видеокартам высокого класса, таким как GeForce RTX 4090, для удовлетворения своих потребностей в области искусственного интеллекта.

Интересно, что никаких моделей для GeForce RTX 4080 с подобной компактной системой охлаждения еще не появилось на рынке, хотя есть модели GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4070. Теперь компания Asus присоединилась к Leadtek и PNY, выпустив свою турбированную GeForce RTX 4070.

Turbo GeForce RTX 4070 поставляется с типичным кулером нагнетательного типа, имеющим один вентилятор, продувающий воздух через радиатор и выбрасывающие его через отверстия в панели ввода-вывода видеокарты. Asus использует в своей новой видеокарте вентилятор с двумя шарикоподшипниками, чтобы обеспечить потребителям вдвое больший срок службы по сравнению с обычными вентиляторами с подшипниками скольжения. Как и остальные современные видеокарты Asus, Turbo GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6X является продуктом технологии компании Auto-Extreme, полностью автоматизированного производственного процесса, который, по словам компании, улучшает качество видеокарты.

Turbo GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6X имеет двухслотовую конструкцию, что позволяет установить несколько из них на материнской плате, если она имеет необходимое количество слотов расширения и пространство. Длина видеокарты составляет 269 мм, поэтому она короче, чем другие модели Asus премиум-класса с тремя вентиляторами, но немного длиннее, чем Dual GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6X, оснащенная кулером с двумя вентиляторами.

Что касается технических характеристик, Turbo GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6X имеет максимальную тактовую частоту 2475 МГц, что соответствует эталонным спецификациям Nvidia. Видеокарта предназначена исключительно для корпусов с ограниченным пространством и не обеспечивает достижения высоких тактовых частот. Для этого у Asus есть высококлассные модели линейки ROG Strix.

Новая Turbo GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6X получает внешнее питание от стандартного 8-контактного разъема PCIe. Как и в других подобных моделях разъем питания расположен в задней части видеокарты, что облегчает прокладку кабелей, особенно внутри серверных стоек. Рекомендуемая мощность блока питания для одной видеокарты составляет 650 Вт.

Видеокарта имеет четыре выхода на дисплей, что позволяет одновременно подключать до четырех мониторов через порт HDMI 2.1a и три выхода DisplayPort 1.4a с поддержкой HDCP 2.3. Asus оснастила Turbo GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6X панелью I/O из нержавеющей стали, защищающей от коррозии.

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Цены и доступность Turbo GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6X пока остаются неизвестны, поскольку Asus ещё не сделала официального анонса видеокарты.