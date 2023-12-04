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Технологии NVIDIA RTX теперь используются в 500 играх и приложениях
На этом компания не собирается останавливаться, а только увеличивает темпы внедрения своих передовых технологий

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 Первая линейка видеокарт RTX была представлена в августе 2018 года, ознаменовав закат эры GTX. Однако NVIDIA не отказалась полностью от серии GTX: компания представила графические процессоры RTX 20, а затем и серию GTX 16. Однако только карты RTX могли использовать недавно представленные технологии, такие как трассировка лучей и суперсэмплинг DLSS.

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 На начальном этапе возникли некоторые проблемы. Только одна игра, Battlefield V, на момент запуска поддерживала обе технологии. Другим играм потребовалось несколько месяцев, чтобы включить эти функции, и прошло больше года, прежде чем DLSS получила обновление 2.0. Истинный потенциал DLSS стал понятен геймерам только с запуском DLSS2.

 В прошлом году NVIDIA выпустила следующую версию технологии DLSS3 вместе с серией GeForce RTX 40, представив улучшения в технологии масштабирования. Генерация кадров и реконструкция лучей были анонсированы как часть этого улучшения. NVIDIA активно работает над расширением интеграции полной трассировки лучей и генерации кадров в более широкий спектр игр.

 Эти технологии представляют собой набор функций NVIDIA RTX, которые теперь используются в более чем 500 играх и приложениях. Однако важно отметить, что не каждая игра поддерживает трассировку лучей и DLSS. Напротив, это означает, что игра поддерживает хотя бы одну из этих технологий, например трассировку лучей, DLSS3/2 или DLAA. Если вам интересны игры, включенные в этот список, NVIDIA составила собственный список, который можно найти по данной ссылке.

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 NVIDIA благодарит геймеров и издателей за использование и участие во внедрении технологий RTX. Последние обновления коснулись Call of Duty Warzone и Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Первая получила поддержку DLSS3 и Ray Reconstruction, а вторая получила улучшенную полную трассировку лучей и поддержку DLSS3.5. Самый последний патч 2.1 обеспечивает Resampling Global Illumination (ReSTIR GI), улучшающую непрямое освещение и качество освещения с трассировкой лучей.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #dlss #nvidia rtx #rtx 20 #dlss 3.5 #gtx 16
Источник: videocardz.com
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