Кроме того Nvidia планирует продолжить производство RTX 3060 и в 2024 году

Несмотря на то, что линейка GeForce RTX 30 была запущена более трех лет назад и на смену ей пришла серия RTX 40, Nvidia продолжает периодически выпускать обновления видеокарт серии GeForce RTX 30. На этот раз Nvidia попросила производителей и розничных продавцов внести еще одно изменение в модель RTX 3060.

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По данным Board Channels, китайского источника информации о продуктах, Nvidia планирует продолжить распространение графических карт RTX 3060 как минимум до первого квартала 2024 года. Поставки могут прекратиться, начиная со второго квартала 2024 года, но это будет зависеть от заинтересованности производителей в продолжении продаж RTX 3060.

Nvidia попросила, чтобы карты в новых поставках стоили менее 2000 юаней, что составляет примерно 280 долларов. Стратегия направлена на поддержание конкурентоспособной цены на RTX 3060 по сравнению с немного более мощными конкурентами AMD: Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6750 GRE.

В прошлом году компания Nvidia сделала довольно своеобразное обновление видеокарты RTX 3060, перевыпустив ее с уменьшенным с 12 ГБ до 8 ГБ объемом памяти. В эпоху, когда играм все чаще требуется большой объем памяти, это решение показалось потребителям нелогичным, особенно потому, что цена осталась на уровне рекомендованной розничной цены исходной модели.

Несмотря на то, что RTX 3060 приближается к своему третьему юбилею, видеокарта еще не получила значительного снижения цены. Будь то оригинальная модель на 12 ГБ или версия на 8 ГБ, цены обычно колеблются в районе рекомендованной розничной цены в 330 долларов. Однако в последние месяцы карты всё-таки начали опускаться ниже 300 долларов.

Обычно Nvidia начинает постепенно отказываться от карт предыдущего поколения примерно через год после выпуска новых. С выпуском RTX 4060 в июне 2023 года популярность RTX 3060 может оказаться недолгой, но, учитывая новый повышенный спрос на графические процессоры для искусственного интеллекта, возможно, ситуация может измениться.

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Тем временем, в ответ на запросы Nvidia, эксклюзивный для Азии производитель видеокарт Onda уже продает свою последнюю модель RTX 3060 Aegis 12GD6-B V2 по цене 1899 юаней (около 268 долларов США). Пока неизвестно, будут ли другие производители в других регионах придерживаться рекомендаций Nvidia по ценообразованию.