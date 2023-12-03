Этот факт говорит о скором запуске телефона в продажу

OnePlus готовится к выпуску своего следующего флагманского смартфона OnePlus 12. Однако это не единственное устройство в планах компании. OnePlus 12R, являющийся более доступным вариантом OnePlus 12, также находится в разработке и, как ожидается, будет запущен в продажу в конце января.

OnePlus 12R был замечен на сертификационной платформе IMDA в Сингапуре, где был указан под номером модели (CPH2609) и подтверждена поддержка сетей 5G, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Хотя список больше ничего не раскрывает, он намекает на скорый глобальный запуск телефона.

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Недавняя глобальная маркетинговая кампания случайно раскрыла дату запуска OnePlus 12R, предполагающая выпуск 23 января в Индии. Хотя эта дата официально не подтверждена, аналитик Макс Джамбор также указывает на запуск во второй половине января.

Подробностей о спецификациях OnePlus 12R пока мало, но ожидается, что это будет обновленная версия OnePlus Ace 3. По дизайну он должен напоминать OnePlus 11R с некоторыми заметными улучшениями.

По слухам, новый OnePlus 12R оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и работает под управлением операционной системы OxygenOS 14 на базе Android 14 из коробки. Ожидается также, что он будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

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Задний блок камер, скорее всего, будет включать в себя основной датчик с разрешением 50 МП и поддержкой оптической стабилизации, сверхширокоугольный датчик на 8 МП и телеобъектив на 32 МП. Также ожидается фронтальная камера разрешением 16 МП. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.