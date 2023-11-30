Такой вывод следует из практически полного сходства номеров моделей смартфонов

Различные источники обнаружили новую ссылку на будущий телефон Xiaomi 2311DRK48G, который компания намерена продавать по всему миру. По данным Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC), номер 2311DRK48G относится к POCO X6 Pro 5G, модели, которая станет более дорогой альтернативой POCO X6 5G. Судя по недавним слухам, последний может быть переименованным Redmi Note 13 Pro, продаваемым в Китае с конца сентября.

Как обычно, NBTC не раскрывает многих подробностей о POCO X6 Pro 5G, как это было ранее на этой неделе с Galaxy S24 Ultra. Тем не менее POCO X6 Pro 5G имеет общую основу номера модели «2311DRK48» с 2311DRK48C, устройством, которое Xiaomi выпустила на своем внутреннем рынке под названием Redmi K70E. Таким образом 2311DRK48I, недавно сертифицированный Бюро индийских стандартов (BIS), является еще одним ребрендингом Redmi K70E, хотя еще неизвестно, будет ли он запущен в Индии также как POCO X6 Pro 5G.

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В любом случае это означает, что глобальный POCO X6 Pro 5G будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 8300 Ultra и получит не менее 12 ГБ оперативной памяти, как Redmi K70E. Кроме того POCO X6 Pro 5G будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2712 x 1212 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит.