Показываемые скорости полученного диска просто потрясают, но малый объем не позволяет использовать его в каких-либо практических целях

Судя по всему, можно запустить RAM-диск на процессорах AMD Ryzen 3D V-Cache и добиться таких скоростей последовательного чтения и записи, которые превосходят даже самые быстрые твердотельные накопители на интерфейсе PCIe 5.0.

Всё началось с интригующего снимка экрана, которым поделился эксперт по системам охлаждения Альберт Томас, где RAM-диск обеспечивает скорость последовательного чтения и записи около 178 ГБ/с и 163 ГБ/с соответственно в CrystalDiskMark. Примечательно то, что результаты, как сообщается, были получены с RAM-диска, работающего на процессоре AMD Ryzen 7 7800X3D. Поначалу это утверждение вызвало некоторый скептицизм, поскольку для запуска теста CrystalDiskMark нужно было бы представить кэш L3 как блочное устройство хранения данных. Предполагаемый объем 508 МБ больше, чем 3D V-Cache на Ryzen 7 7800X3D, который имеет размер 96 МБ. Однако, похоже, существует способ использовать 3D V-Cache в качестве RAM-диска.

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Пользователь под ником Nemez, открыл этот метод. Энтузиаст поделился шагами по реализации проекта в феврале, но он остался незамеченным. Его результаты были даже более впечатляющими, чем у Альберта Томаса: RAM-диск достиг скорости последовательного чтения и записи около 182 ГБ/с и 175 ГБ/с соответственно на Ryzen 7 5800X3D.

Метод основан на OSFMount, бесплатном программном обеспечении, которое позволяет создавать RAM-диски и монтировать файлы образов в различных форматах. Создание RAM-диска с форматированием FAT32 не кажется чем-то необычным. Однако необходимо использовать точные настройки CrystalDiskMark, чтобы он работал. По словам Немеза, пользователь должен настроить тестовые значения на SEQ 256 КБ, глубину очереди на 1 и потоки на 16. Также необходимо установить заполнение данных нулями, а не случайным образом. Из-за характера нагрузки на систему метод может не сработать с первого раза, поэтому, возможно, придется запустить тест несколько раз.

Наблюдать за тем, как энтузиасты находят новые возможности использования 3D V-Cache от AMD, увлекательно. Хотя показатели производительности выглядят великолепно, они все еще далеки от реализации потенциала 3D V-Cache. Например, пиковая пропускная способность 3D V-Cache первого поколения составляет 2 ТБ/с. Впоследствии AMD увеличила пропускную способность до 2,5 ТБ/с в варианте второго поколения.

Эксперимент отличный, но непрактичный в реальном использовании, поскольку не существует единого способа использовать 3D V-Cache. Кроме того 3D V-Cache на потребительских чипах Ryzen слишком мал, чтобы быть полезным. Например, флагманский Ryzen 9 7950X3D имеет только 128 МБ кэш-памяти третьего уровня. С другой стороны, процессоры AMD EPYC, такие как Genoa-X, имеющие 1,3 ГБ кэш-памяти третьего уровня, могут стать интересным вариантом использования.

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Тем не менее у 3D V-Cache и RAM-диска есть потенциал. Это разумный способ объединить старые и новые технологии. SSD-накопители сделали RAM-диски устаревшими, но, возможно, массивные блоки 3D V-Cache смогут их возродить. Можно представить какие появятся возможности, если AMD воспримет эту идею и выпустит надежную реализацию, в которой потребители смогут превратить 3D V-Cache процессоров в RAM-диск одним щелчком мыши.