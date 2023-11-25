Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Найден способ использовать 3D V-Cache процессоров Ryzen в качестве RAM-диска
Показываемые скорости полученного диска просто потрясают, но малый объем не позволяет использовать его в каких-либо практических целях

реклама

 Судя по всему, можно запустить RAM-диск на процессорах AMD Ryzen 3D V-Cache и добиться таких скоростей последовательного чтения и записи, которые превосходят даже самые быстрые твердотельные накопители на интерфейсе PCIe 5.0.

 Всё началось с интригующего снимка экрана, которым поделился эксперт по системам охлаждения Альберт Томас, где RAM-диск обеспечивает скорость последовательного чтения и записи около 178 ГБ/с и 163 ГБ/с соответственно в CrystalDiskMark. Примечательно то, что результаты, как сообщается, были получены с RAM-диска, работающего на процессоре AMD Ryzen 7 7800X3D. Поначалу это утверждение вызвало некоторый скептицизм, поскольку для запуска теста CrystalDiskMark нужно было бы представить кэш L3 как блочное устройство хранения данных. Предполагаемый объем 508 МБ больше, чем 3D V-Cache на Ryzen 7 7800X3D, который имеет размер 96 МБ. Однако, похоже, существует способ использовать 3D V-Cache в качестве RAM-диска.

реклама

 Пользователь под ником Nemez, открыл этот метод. Энтузиаст поделился шагами по реализации проекта в феврале, но он остался незамеченным. Его результаты были даже более впечатляющими, чем у Альберта Томаса: RAM-диск достиг скорости последовательного чтения и записи около 182 ГБ/с и 175 ГБ/с соответственно на Ryzen 7 5800X3D.

 Метод основан на OSFMount, бесплатном программном обеспечении, которое позволяет создавать RAM-диски и монтировать файлы образов в различных форматах. Создание RAM-диска с форматированием FAT32 не кажется чем-то необычным. Однако необходимо использовать точные настройки CrystalDiskMark, чтобы он работал. По словам Немеза, пользователь должен настроить тестовые значения на SEQ 256 КБ, глубину очереди на 1 и потоки на 16. Также необходимо установить заполнение данных нулями, а не случайным образом. Из-за характера нагрузки на систему метод может не сработать с первого раза, поэтому, возможно, придется запустить тест несколько раз.

 Наблюдать за тем, как энтузиасты находят новые возможности использования 3D V-Cache от AMD, увлекательно. Хотя показатели производительности выглядят великолепно, они все еще далеки от реализации потенциала 3D V-Cache. Например, пиковая пропускная способность 3D V-Cache первого поколения составляет 2 ТБ/с. Впоследствии AMD увеличила пропускную способность до 2,5 ТБ/с в варианте второго поколения.

 Эксперимент отличный, но непрактичный в реальном использовании, поскольку не существует единого способа использовать 3D V-Cache. Кроме того 3D V-Cache на потребительских чипах Ryzen слишком мал, чтобы быть полезным. Например, флагманский Ryzen 9 7950X3D имеет только 128 МБ кэш-памяти третьего уровня. С другой стороны, процессоры AMD EPYC, такие как Genoa-X, имеющие 1,3 ГБ кэш-памяти третьего уровня, могут стать интересным вариантом использования.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 Тем не менее у 3D V-Cache и RAM-диска есть потенциал. Это разумный способ объединить старые и новые технологии. SSD-накопители сделали RAM-диски устаревшими, но, возможно, массивные блоки 3D V-Cache смогут их возродить. Можно представить какие появятся возможности, если AMD воспримет эту идею и выпустит надежную реализацию, в которой потребители смогут превратить 3D V-Cache процессоров в RAM-диск одним щелчком мыши.

#amd #процессоры #процессоры amd #3d v-cache #ryzen 7 7800x3d #amd 3d v-cache
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлена карманная видеокарта за $600, которую можно использовать как SSD и порт-хаб
В сеть попали тесты процессоров Intel Xeon Platinum 8558P и Xeon Platinum 8551C
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российская бронетехника и бойцы на передовой стали получать персональные глушилки дронов
6
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
17
В Крыму намерены реализовать дорожный мегапроект
10
Графические процессоры RX 8700 XT/8600 XT на базе AMD RDNA 4 получают первые исправления на LLVM
+
Старые телефоны Samsung Galaxy получат приятное обновление
1
Невыпущенные чипы 14-го поколения уже замечены на китайских сайтах реселлеров
+
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
6
Horizon Zero Dawn с полной трассировкой лучей ухудшает визуальные эффекты своего сиквела
5
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
4
Lenovo требует от Asus прекратить продажи ноутбуков в США
+
Легкий китайский танк Type 15 с 105мм пушкой весит 35 тонн, что чуть больше веса Бредли
3
Samsung возможно разрабатывает AR-гарнитуру
+
Цены на уран достигли $81, так как его на всех не хватает
7
Business Insider: Украина не использует танки Abrams на поле боя из-за погодных условий
2
Бывший разработчик GTA раскрыл некоторые секреты, но Rockstar это не понравилось
+
Из-за пикета польских перевозчиков на границе с Украиной застряли грузы с детекторами "Ланцетов"
1
Китай устанавливает 16-мегаваттные ветрогенераторы в море за рекордные 24 часа
+
PS5 превосходит Xbox Series X\S по крайней мере в соотношении 7 к 1 на многих рынках
3
Илон Маск утверждает, что Cybertruck будет плавать
4
Китайские лазерные атаки заставили ВВС США закупить 42 тыс. противолазерных устройств
+

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 6
1
Артиллерия ВСУ нанесла удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
43
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
8
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
8
CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками
+
Эксперты рассказал о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
Обзор игровой мыши Acer OMW121
3
5 способов продлить срок службы ноутбука и заряда батареи: простые и эффективные методы
1
Геополитический выбор Казахстана - возможный путь к катастрофе
5
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
31

Сейчас обсуждают

REY_B_
19:05
Сейчас Иран в регионе "Пуп Земли". Израиль много раз наносил удары по Ирану. И США находиться в состоянии прокси-войны с Ираном. Так что, у Ирана руки полностью развязаны. Недавно одна британская ком...
Судно израильского предпринимателя было поражено дроном-камикадзе в Индийском океане
Alex TOPMAN
18:59
Локомотивам индустрии я бы давно уже посоветовал брать с крупных оптовиков расписки, что подобное покупать им больше просто не у кого. А то, так и вообще без прогресса останемся. 5090 уже начала превр...
Деятельностью NVIDIA заинтересовались антимонопольщики Евросоюза, Франции и Китая
Лев корл
18:57
Так емкость или время жизни? В десять раз? Короче очередной "прорыв" сроком жизни в одну статью на оверах😂😂😂😂
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
REY_B_
18:55
Дёшево, это всегда страдание.... Зачем самому себе садо-мазо устраивать? Покупал сыну наушники.. За косарь жили месяц. За два косаря два месяца... Купил "классические студийные" Sony 7506 тогда за 6 к...
Обзор игровой мыши Acer OMW121
Truth Sееker
18:54
Поднял всем настроение своими анекдотами
Российский президент на саммите G20 рассказал о своем видении ситуации и указал на лицемерие Запада
Erkibaev Serik
18:54
В Белом ветре 4060 дешевле 3060й стоит! Сегодня смотрел и на неё цена в их инет магазе 165 тыс тенге!)))
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
glavhyilo
18:52
всё это классика,чтоб игнат закукарекал,как кукаряка
"Герани" стали покрывать карбоном и красить в чёрный цвет — такой дрон тяжелей сбить украинской ПВО
Erkibaev Serik
18:52
Лучше сэкономить на озу и взять хотя бы В450! На неё можно будет хоть 7800х3д накинуть!
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
Truth Sееker
18:51
Веселый президент Без всякого сарказма
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
Сергей Малков
18:51
Согласен ! Хотел написать о Dim. 9300, на Qualcomm свет клином не сошёлся !
Ядро ​​Cortex-X4 в Snapdragon 8 Gen 3 потребляет на 28% больше энергии по сравнению с 8 Gen 2+
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем