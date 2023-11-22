Стоит однако отметить неигровой характер теста и отсутствие данных по тестовой платформе

Интернет-ресурс Videocardz обнаружил утекший тест будущей интегрированной графики Intel Arc, и её производительность весьма примечательна. Она примерно на одном уровне с настольными видеокартами начального уровня от Intel и AMD, а также несколько быстрее, чем Radeon 780M, который работает в паре с высокопроизводительным процессором Ryzen 7040. Однако многое неизвестно об этой утечке, поэтому сложно понять полную картину.

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iGPU Arc работал в паре с процессором Core Ultra 7 155H серии Meteor Lake, запуск которого намечен на 14 декабря. Он набрал 33 948 баллов в графическом тесте OpenCL в Geekbench 6, что довольно много для встроенного графического процессора, это выше, чем у дискретного RX 6400 от AMD, а также интегрированной Radeon 780M, согласно официальной таблице Geekbench.

iGPU в Core Ultra 7 155H находится на втором месте, что весьма впечатляет. Однако особенно важно было победить Radeon 780M, поскольку именно графический процессор обеспечивает работу ROG Ally и других высокопроизводительных игровых портативных компьютеров. Также довольно странно, что один из встроенных графических процессоров Intel лучше, чем самая дешевая видеокарта AMD.

Но ко всем этим данным есть несколько важных оговорок. Во-первых, это не игровой тест, а вычислительный тест. Согласно Geekbench 6, AMD RX 7900 XTX работает так же быстро, как RTX 3090, что, как нам известно, неверно, когда дело касается игр. Arc A380 также демонстрирует победу над RX 6400, но обычно они более или менее на одном уровне. Хотя возможно, что A380 добился определенных успехов благодаря новым драйверам.

Тест Geekbench 6 OpenCL занимает всего около минуты, и широко известно, что устойчивая производительность мобильных процессоров не очень хороша, и если бы тест проводился в более длительный временной период, то, возможно, производительность не выглядела бы такой хорошей.

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Даже если утечка реальна, то возникают вопросы. Пока ничего неизвестно об энергопотреблении, что очень важно для чипа ноутбука. То, что встроенный графический процессор Intel работает так быстро в вычислительных тестах, определенно является хорошим знаком, но трудно сказать, означает ли это, что он будет хорош в реальных игровых приложениях.