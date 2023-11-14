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AMD готовит новые APU Phoenix3 и Phoenix4
Предполагаемые APU Phoenix3 и Phoenix4 получили собственные идентификаторы PCI

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 Согласно новым записям в общедоступном репозитории идентификаторов устройств PCI, AMD, возможно, готовит дополнительные варианты серии Phoenix. APU Phoenix уже доступны в виде двух отдельных кристаллов: один называется Phoenix, а другой — Phoenix2, который также называется малый Phoenix. Между этими двумя процессорами есть некоторые существенные различия, поскольку последний предлагает меньше ядер и сильно уменьшенную графическую подсистему на архитектуре RDNA.

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 AMD Phoenix имеет 8 ядер Zen4 и до 12 вычислительных блоков RDNA3, тогда как Phoenix2 имеет 2 ядра Zen4 и 4 ядра Zen4c в сочетании с 4 блоками RDNA3. Эти чипы указаны под идентификаторами 15BF и 15C8, но следует отметить, что этот идентификатор относится к графической подсистеме.

 Теперь в базе данных появился Phoenix3 под номером 1900 и Phoenix4 под 1901, что очень сильно отличается от исходных идентификаторов «15BF» и «15C8». Поэтому необходимо задать вопрос, основаны ли Phoenix3/4 на RDNA3 или на чем-то совершенно другом, например RDNA3.5. Как известно, AMD сейчас имеет тенденцию смешивать архитектуры, поэтому объединение архитектуры Zen и RDNA не является проблемой для AMD.

 Текущий драйвер для серии Phoenix содержит более 483 вариантов PHX1 и 19 вариантов PHX2, которые обычно представляют собой разные реализации для OEM-производителей. Подавляющее большинство из них будут иметь одинаковые характеристики, но для обеспечения полной совместимости драйвер AMD обнаруживает каждый вариант под другим идентификатором. Это интегрированная графика Radeon 780M, Radeon 760M и Radeon 740M. Примечательно, что этот же драйвер пока не имеет упоминаний о Phoenix3/4, поэтому источник утечки пока неизвестен.

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 Это могут быть обновления, возможно, предназначенные для линейки мобильных устройств следующего поколения, известной как Ryzen 8000. Стоит добавить, что AMD сейчас готовит серию Hawk Point, основанную на существующих чипах Phoenix.

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Источник: videocardz.com
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