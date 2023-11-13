Архитектура Zen5c станет более компактной версией Zen5, выход которой запланирован на следующий год

AMD в настоящее время готовится к запуску новой серии процессоров на архитектуре Zen5, дебют которой ожидается в 2024 году, причем первые продукты, скорее всего, появятся на рынке в первой половине года. Официально архитектура Zen5 будет состоять из трех подархитектур: Zen5, Zen5 с 3D V-Cache и компактной версии, известной как Zen5c. Ожидается, что в этих архитектурах будут использоваться как 4-нм, так и 3-нм технологические процессы.

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Благодаря информации, полученной из LinkedIn, стало известно название архитектуры AMD Zen5c. Ожидается, что Prometheus, предполагаемое кодовое название ядра Zen5c будет работать в связке с Nirvana (Zen5) в продуктах AMD следующего поколения. Учитывая недавнее объявление AMD о Phoenix2, можно ожидать, что в какой-то момент один из будущих продуктов также может включать в себя обе архитектуры.

Важно подчеркнуть, что ранее упомянутое кодовое название Nirvana для основного дизайна Zen5 расходится с устоявшейся моделью наименований, вдохновленных греческой и римской мифологиями. Например, архитектура Zen4c имела название Dionysus, что соответствует мифологии, согласно которой Zen4c Dionysus является ребенком Persephone. Стоит отметить, что Prometheus — древнегреческий бог, связанный с огнем.

Микроархитектуры AMD:

Zen 4 (5nm) – Persephone;

Zen 4c (5nm) – Dionysus;

Zen 5 (3/4nm?) – Nirvana;

Zen 5c (3/4nm) – Prometheus;

Zen 6 (2nm) – Morpheus.

Ходят слухи, что AMD в настоящее время рассматривает Samsung в качестве потенциального производителя своих чипов на техпроцессе 4LPP. Один из профилей сотрудника AMD подтверждает эти слухи, намекая на продолжающееся сотрудничество с Samsung по использованию их 4-нм производственного процесса. Две компании стали ближе, потому что вместе работали над использованием архитектуры RDNA в серии мобильных процессоров Exynos. В отношении AMD Zen5 в сообщениях предлагается двойной подход, включающий как 4-нм, так и 3-нм техпроцессы TSMC. Это означает, что 4-нм техпроцесс Samsung может найти применение в другом аспекте деятельности AMD.

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Архитектура AMD Zen5 будет использоваться во многих будущих продуктах, включая настольные Ryzen Granite Rapids, мобильные Strix Point и Halo, а также в серии EPYC 9005 Turin следующего поколения.