По своим техническим характеристикам данные смартфоны не отличаются от китайских аналогов и порадуют будущих владельцев мощью и качеством фотографий

Vivo готовится выпустить свою флагманскую серию смартфонов X100 и умные часы Watch 3 в Китае на следующей неделе. Ожидается, что линейка X100 будет включать обычную модель X100, X 100 Pro и X100 Pro Plus. Подробности о будущих смартфонах в основном раскрывались по слухам. Теперь перед запуском, глобальные варианты Vivo X100 и X100 Pro появились на платформе тестирования Geekbench. Кроме того появились намеки на запуск устройств за пределами рынка Китая.

Vivo X100 и X100 Pro указаны под номерами моделей V2308 и V2309 соответственно в базе данных сравнительного анализа. В списках упоминается материнская плата с номером модели k6989v1_64, которая включает два ядра с частотой 2 ГГц, три ядра с частотой 2,85 ГГц и основное ядро с частотой 3,25 ГГц. Это соответствует недавно анонсированному чипсету Dimensity 9300 от MediaTek на обоих телефонах. Vivo X100 указан с 12 ГБ оперативной памяти, тогда как X100 Pro имеет 16 ГБ встроенной оперативной памяти. Оба смартфона серии Vivo X100 будут поставляться с ОС Android 14 из коробки.

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В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench Vivo X100 набирает 891 и 3573 балла соответственно, в то время как X100 Pro набрал 2254 и 7608 баллов в тех же тестах соответственно.

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Недавняя официальные изображения серии Vivo X100 подтвердили наличие на задней панели выступающего круглого модуля камеры с объективом ZEISS APO. Также подтверждено, что предстоящие телефоны будут оснащены чипом обработки изображений V3 и однокристальной системы на чипе Dimensity 9300. Предполагается, что серия X100 будет доступна в синем, белом, черном и оранжевом цветах.