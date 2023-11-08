Стоимость смартфонов серии iQOO 12 начинается с 550 долларов за самую простую версию оригинального iQOO 12

iQOO 12 и 12 Pro — это новейшие флагманские смартфоны компании, созданные совместно с BMW M Motorsport в качестве партнера, и поэтому они представлены в традиционных для этого цветах Track и Legendary, а также в новом варианте из красной кожи Burning Road.

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Оба устройства также оснащены новым модулем камеры «Wanli Porthole», который включает новую 50-мегапиксельную основную камеру, 64-мегапиксельный перископный зум-объектив с поддержкой 10-кратного зума высокой четкости, а также 3-кратное оптическое и 100-кратное цифровое увеличение.

Задние камеры смартфонов дополнены сверхширокоугольной камерой разрешением 50 МП, которая также предназначена для макросъемки. Новая надстройка камер, отделанная характерной металлической окантовкой в виде зубчатой передачи, присутствует как в обычном, так и в Pro-варианте.

Оба новых устройства также оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой 144 Гц, но использование дисплея Samsung E7 является эксклюзивным для старшей модели 12 Pro. Дисплей обеспечивает новый пиковый уровень яркости смартфона, составляющий не менее 3000 нит, а уровни HBM достигают 1600 нит.

Старшая версия имеет изогнутый дисплей, тогда как обычный вариант оснащен плоским экраном в своей серии. Кроме того дисплей iQOO 12 имеет разрешение 1,5K, а iQOO 12 Pro - 2K.

Работают оба смартфона на базе новейшего флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Устройства также оснащены очень большой испарительной камерой площадью 5705 мм2 для эффективного отвода тепла от чипа.

За автономную работу смартфонов отвечают аккумуляторные батареи емкостью 5100 мАч и 5000 мАч для модели iQOO 12 Pro и iQOO 12 соответственно с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Интересно, что iQOO 11 Pro имел зарядку мощностью 200 Вт.

Младшая модель также поддерживает обратную проводную зарядку, тогда как 12 Pro также получила беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Работать оба новых флагмана из коробки работают на OriginOS 4 на базе Android 14.

iQOO 12 и 12 Pro доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня правда пока только в Китае. Стоимость модели iQOO 12 начинается с 3999 юаней (около 550 долларов) в версии с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

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Все модели iQOO 12 Pro имеют 16 ГБ ОЗУ, но цена за модель с 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0 начинается с 4999 юаней. Флагманы iQOO также имеют топовые варианты с память 16 ГБ/1 ТБ. iQOO 12 в такой конфигурации оценивается в 4699 юаней (около 646 долларов), а старшая версия - в 4999 юаней (около 687 долларов).