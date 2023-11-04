Но пользователям, заинтересованным в такой поддержке, не стоит расстраиваться, так как она продолжится благодаря сторонним разработчикам

Официальный драйвер AMD Vulkan для Linux AMDVLK прекратил поддержку графических процессоров Polaris и Vega, однако драйвер Mesa RADV с открытым исходным кодом продолжает оптимизацию.

Ресурс Phoronix сообщает, что с помощью драйвера AMDVLK 2023.Q4.1 AMD исключила графические процессоры Polaris и Vega из списка поддержки, что вызвало чувство непонимания со стороны сообщества, учитывая, что серия Radeon RX 500 по-прежнему высоко ценится и имеет популярность среди пользователей Linux.

реклама

В подтверждение этого заявления последний обзор оборудования Steam показывает, что значительная часть доли AMD в платформе принадлежит пользователям серии Radeon RX 500, что указывает на её популярность. Однако прекращение поддержки Linux показывает, что AMD планирует двигаться дальше, начиная с системы Linux.

Пользователям Polaris и особенно Vega не стоит беспокоиться, поскольку сторонние разработчики будут продолжать поддержку. Одним из таких драйверов является RADV Vulkan. Последняя его оптимизация обеспечивает повышение производительности графических процессоров Vega/GFX9.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Драйвер MESA RADV Vulkan станет жизнеспособной альтернативой драйверу AMD Vulkan, поскольку сторонние разработчики не только поддерживают устаревшие линейки, но и значительно улучшают производительность, которая за последнее время возросла на 20%.