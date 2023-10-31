В отличие от предыдущего сентябрьского обновления, новое содержит не так много изменений, затрагивающих в основном работу с приложениями

Сегодня Microsoft выпустила Windows 11 версии 23H2, которую она описывает как «ограниченный накопительный выпуск».

«Мы предоставляем ограниченный набор новых функций и возможностей, предоставляемых через знакомый, быстрый и надежный способ обновления», — пишет Джон Кейбл, вице-президент Microsoft по обслуживанию и доставке Windows.

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Объем функций действительно ограничен, отчасти потому, что в конце сентября компания выпустила довольно большое обновление, запустив функции искусственного интеллекта Copilot, а также функции искусственного интеллекта в Paint и изменения в OneDrive, Photos и Windows Backup. После всего этого, версия 23H2 сосредоточена на некоторых изменениях в Teams и управлении приложениями.

Встроенная функция чата в Windows 11 теперь становится бесплатной частью Microsoft Teams, которая по умолчанию закреплена на панели задач. Пользователь сможет отправлять и получать текстовые SMS-сообщения из Microsoft Teams, хотя теоретически для этого также можно использовать «Мой телефон». Teams также получит новую функцию «Люди», позволяющую находить людей, с которыми необходимо связаться.

Что касается приложений, то входящие в состав Windows 11, будут отделены от тех, которые устанавливает пользователь. В разделе «Все приложения» меню «Пуск» этому программному обеспечению будет присвоен ярлык «система», и вместо того, чтобы его можно было найти по пути «Настройки» > «Приложения» > «Установленные приложения», они будут отображаться в «Настройки» > «Система» > «Системные компоненты».

Как и предыдущие обновления, Windows 11 23H2 выпущена с помощью технологии обслуживания Microsoft, которая определяет характеристики и пытается предоставить пользователю обновление, когда в значительной степени есть уверенность, что у пользователя не возникнут проблемы с совместимостью. Те, кому нужны последние обновления в первую очередь, могут перейти в «Настройки» > «Центр обновления Windows» и установить галочку «Получать последние обновления, как только они станут доступны».

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Учитывая все новые функции Windows 11, появившиеся в сентябре, это не самое интересное обновление, но всегда полезно поддерживать свою систему в актуальном состоянии в целях безопасности.