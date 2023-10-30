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Vivo X100 с Dimensity 9300 опережает Xiaomi 14 со Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu
В данном синтетическом тесте новинка от Mediatek опережает Snapdragon 8 Gen 3 как по производительности CPU, так и GPU

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 AnTuTu опубликовал первые официальные результаты тестов чипсета Dimensity 9300, следующего флагманского чипсета компании MediaTek. Указанный чипсет Dimensity 9300 является основой смартфона Vivo X100, который официально должен выйти в продажу в ноябре.

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 Dimensity 9300 будет конкурировать со Snapdragon 8 Gen 3, который Qualcomm представила на прошлой неделе. Судя по скриншоту ниже, Dimensity 9300 может бросить вызов Snapdragon 8 Gen 3 во многих областях, особенно когда дело касается производительности процессорных ядер. MediaTek оснастила Dimensity 9300 одним ядром ARM Cortex-X4 с тактовой частотой 3,25 ГГц, еще тремя ядрами процессора Cortex-X4 с частотой 2,85 ГГц и четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex-A720 с частотой 2,0 ГГц.

 Таким образом MediaTek использует ядра Cortex-A720 в качестве ядер эффективности, в отличие от Qualcomm. Тем не менее итоговая оценка процессора в 518632 балла превосходит результат Qualcomm на 9,2%. Между тем, графический процессор ARM Immortalis-G720 MC12 в Dimensity 9300 также показывает отличную производительность в сравнении с GPU от Qualcomm в Xiaomi 14.

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 Кроме того Vivo оснастила X100 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и 1 ТБ флэш-памяти UFS 4.0, что в совокупности обеспечивает преимущество на 11,5% над последней компактной моделью Xiaomi 14 в тесте памяти AnTuTu. Аналогичным образом, Vivo X100 сохраняет преимущество над Xiaomi 14 в тесте UX. В конечном счете, еще неизвестно, смогут ли Vivo X100 и Dimensity 9300 превзойти конкурентов на базе Snapdragon 8 Gen 3, так как синтетические тесты не являются точными показателями производительности.

#xiaomi #qualcomm #mediatek #snapdragon 8 gen 3 #xiaomi 14 #dimensity 9300 #vivo x100
Источник: notebookcheck.net
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