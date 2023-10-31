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Avatar: Frontiers of Pandora получила поддержку FSR3, DLSS и XeSS
Для запуска игры на минимальных настройках понадобятся AMD Ryzen 5 3600/Intel i7 8700K и видеокарты AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070 или Intel ARC A750

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 Avatar: Frontiers of Pandora — игра, основанная на серии фильмов Аватар, разработанная Massive Entertainment и изданная Ubisoft. Это приключенческая игра с открытым миром, в которой вы можете играть за На'ви, инопланетную расу, живущую на планете Пандора. Игрок исследует Западную границу Пандоры, новый регион, которого еще не было в фильмах, и присоединится к другим кланам, чтобы защитить Пандору от человеческой военной корпорации, известной как RDA.

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 В сети появились системные требования к ПК версии, и есть несколько неожиданных обновлений, таких как включение всех важных технологий масштабирования. Игра будет поддерживать AMD FSR3, включая Frame Generation, Intel XeSS и NVIDIA DLSS2, причем все эти технологии будут доступны с момента запуска игры.

 Кроме того, разработчики подтвердили, что в игре будут отражения и тени с применением трассировки лучей. Игра «Аватар» обеспечивает совместимость со сверхширокими разрешениями и конфигурациями с несколькими мониторами высокого разрешения. Кроме того было подтверждено, что игра также будет оптимизирована для многоядерных систем.

 Подобно другим играм Ubisoft, новая игра «Аватар» будет включать в себя интегрированные тесты. Это позволит геймерам быстро оценить, соответствуют ли их графические процессоры минимальным требованиям, прежде чем они погрузятся в игровой процесс.

 Ниже можно ознакомиться с полными требованиями к ПК в зависимости от желаемого игрового режима.

Минимальные требования:

Визуальные настройки: 1080p, Low Preset with FSR2 Quality/30 FPS;

CPU: AMD Ryzen 5 3600 /Intel i7 8700K;

GPU: AMD RX 5700 8GB /Nvidia GTX 1070 8GB /Intel ARC A750 8GB (REBAR ON);

ОЗУ: 16 GB dual channel;

Свободное место: 90 GB SSD;

Операционная система: Windows 10/Windows 11 with DirectX12.

Рекомендованные требования:

Визуальные настройки: 1080p, High Preset with FSR2 Quality/60 FPS;

CPU: AMD Ryzen 5 5600x / Intel i5 11600k;

GPU: AMD RX 6700 XT 12GB/ Nvidia RTX 3060 Ti 8GB;

ОЗУ: 16 GB dual channel;

Накопитель: 90 GB SSD;

Операционная система: Windows 10/Windows 11 with DirectX12.

Высокие настройки:

Визуальные настройки: 1440p, High Preset with FSR2 Quality/60 FPS;

CPU: AMD Ryzen 5 5600x/ Intel i5 11600k;

GPU: AMD RX 6800 XT 16GB/ Nvidia RTX 3080 10GB;

ОЗУ: 16 GB dual channel;

Накопитель: 90 GB SSD;

Операционная система: Windows 10/Windows 11 with DirectX12.

Максимальное качество:

Визуальные настройки: 4K, Ultra Preset with FSR2 Balanced/60 FPS;

CPU: AMD Ryzen 7 5800x3D/ Intel i7 12700k;

GPU: AMD RX 7900 XTX 24GB/ Nvidia RTX 4080 16GB;

ОЗУ: 16 GB dual channel;

Накопитель: 90 GB SSD;

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Операционная система: Windows 10/Windows 11 with DirectX12.

#ryzen #dlss #arc a750 #xess #rx 5700 #fsr 3 #gtx 1070 #avatar frontiers of pandora #avatar: frontiers of pandora #fsr3
Источник: videocardz.com
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