Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
iQOO анонсировала смартфоны IQOO 12 Black Race Edition и iQOO 12 Pro White Legend Edition
Обе модели имеют уникальный дизайн и работают на чипсете Snapdragon 8 Gen 3

реклама

 iQOO готовится к запуску своей флагманской серии iQOO 12 в Китае 7 ноября, в которую входят как обычный вариант, так и модель Pro. Рекламная компания уже стартовала на Weibo. Недавно менеджер по продукту iQOO представил изображения iQOO 12 Pro в версии BMW M Motorsport.

 Сегодня iQOO официально представила дизайн обеих версий Motorsport: iQOO 12 Pro White Legend Edition и iQOO 12 Black Race Edition. Обе версии, выполненные в классической черно-белой цветовой гамме, подчеркивают киберспортивные качества серии iQOO 12 и вызывают значительный интерес среди потребителей.

реклама

 Отличительной особенностью iQOO 12 Black Race Edition является использование стеклянного материала Fluorite AG, созданного в результате кропотливого процесса, включающего регулировку соотношения цветов и прецизионное мастерство. Такой выбор материала придает устройству превосходный вид, подчеркнутый металлической рамкой и прямым дизайном.

 Модель iQOO 12 Pro White Legend Edition может похвастаться уникальным трехцветным рисунком с элегантным дизайном, сочетающимся с текстурой фарфоровой эмали и стеклом. В дополнение к черно-белой версии, ожидается, что серия получит также вариант из замшевого материала с новыми цветовыми вариантами.

 Что касается технических характеристик, то iQOO 12 будет оснащен плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, а модель Pro может быть оснащена изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2K. Ожидается, что обе версии будут иметь частоту обновления 144 Гц, основную камеру на 50 МП с OIS и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт. Работать смартфоны будут на новом флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

 Стандартная модель может включать в себя телеобъектив, тогда как версия Pro может иметь перископический объектив. Емкость аккумулятора iQOO 12 и 12 Pro составит 5000 мАч и 5100 мАч соответственно.

#смартфоны #iqoo #snapdragon 8 gen 3 #iqoo 12 pro #iqoo 12 #смартфоны iqoo
Источник: gizmochina.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Представлен неубиваемый смартфон Doogee с 8Gb ОЗУ и 50 Мп камерой за $235
Смартфон iQOO 12 в черном цвете будет иметь оперативную память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
12
В связи с санкциями США против Китая видеокарты RTX 4090 подорожали во всем мире на $100
2
Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
2
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
5
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
3
Украинский военный эксперт опасается роста угрозы от российских беспилотников
+
Take-Two приобрела права на домен GTA6.com, что может свидетельствовать о скором релизе игры
9
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
2
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
34
Тяжелый бомбардировщик B-21 Raider начинает секретные испытания
+
Администрация Зеленского вновь расширяет возможности мобилизации в стране
7
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Инсайдер рассказал о ценах и производительности RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER
3
Немцы планируют поставить на вооружение САУ RCH 155, но первые машины этой серии поступят на Украину
3
PlayStation 5 впервые не является дефицитным продуктом – спустя почти 3 года с момента релиза
+
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
Аппараты Samsung Galaxy S24 получат спутниковую связь
+
В ночь с 26 на 27 октября ВС РФ вновь атаковали объекты военной инфраструктуры Украины
+
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
19

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
27
Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
21
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
21
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
4
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
1
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
15
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox
7

Сейчас обсуждают

Я - Константин
23:57
Блин ломал голову, а оказывается надо было зайти на сайт оверклокеров и ... ту всё объяснят. Вот ведь метаморфозы Были нормальные 2эксперты" в геополитке, смену в такси откатали, на пропускном, мага...
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
Bratken
23:56
Да хоть 95%. Это ни о чем не говорит, к сожалению, ибо миллионы мух не могут ошибаться.
Киберпанк-слэшер Ghostrunner 2 собрал 90 % положительных отзывов в Steam
Юрий Нечипоренко
23:53
Еще и карта юсы нужна, подписку без нее не оформишь если баллы фармили с впн юса
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
Вассисуалий Лоханкин
23:49
Расщедрится он, помечтайте)))
Раскрыты спецификации GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER
Император Империи
23:47
Людям в самолётах уже давно делать нечего.
ВВС США испытывают новый "унитаз" для боевых самолётов
Император Империи
23:46
когда выпустят смарты IDDQD и IDKFA?
iQOO анонсировала смартфоны IQOO 12 Black Race Edition и iQOO 12 Pro White Legend Edition
Лев корл
23:41
... Ещё одним новшеством стало то, что им пришлось сбросить бомбы для того, чтобы посадить самолёты обратно на палубу авианосца... Во, нужно было сбросить бомбы на авианосец перед посадкой, поржали б...
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
Я - Константин
23:37
Возможно я что-то не понимаю, а в чём смысл ? У вас нет торрент-клиента ? Или кому-то принципиально стать официальным пользователем чего-то сделанного там ? Ну типа готовы съесть любую говняшку просто...
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
Сергей Николенко
23:35
Отличная оптимизация, сотку кадров на ультра держит со всеми лучами. В 2к
Илон Маск в очередной раз затроллил американских пропагандистов
Сергей Николенко
23:33
3060 вышла когда? Года 4 назад? А 2060 лет 6 назад? А 10 серия когда 10 лет назад? Пользователь не может купить раз в 10 лет железо, а виноваты разработчики. Ахах Заказ компании, заговор. Просто може...
Илон Маск в очередной раз затроллил американских пропагандистов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем