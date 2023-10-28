Обе модели имеют уникальный дизайн и работают на чипсете Snapdragon 8 Gen 3

iQOO готовится к запуску своей флагманской серии iQOO 12 в Китае 7 ноября, в которую входят как обычный вариант, так и модель Pro. Рекламная компания уже стартовала на Weibo. Недавно менеджер по продукту iQOO представил изображения iQOO 12 Pro в версии BMW M Motorsport.

Сегодня iQOO официально представила дизайн обеих версий Motorsport: iQOO 12 Pro White Legend Edition и iQOO 12 Black Race Edition. Обе версии, выполненные в классической черно-белой цветовой гамме, подчеркивают киберспортивные качества серии iQOO 12 и вызывают значительный интерес среди потребителей.

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Отличительной особенностью iQOO 12 Black Race Edition является использование стеклянного материала Fluorite AG, созданного в результате кропотливого процесса, включающего регулировку соотношения цветов и прецизионное мастерство. Такой выбор материала придает устройству превосходный вид, подчеркнутый металлической рамкой и прямым дизайном.

Модель iQOO 12 Pro White Legend Edition может похвастаться уникальным трехцветным рисунком с элегантным дизайном, сочетающимся с текстурой фарфоровой эмали и стеклом. В дополнение к черно-белой версии, ожидается, что серия получит также вариант из замшевого материала с новыми цветовыми вариантами.

Что касается технических характеристик, то iQOO 12 будет оснащен плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, а модель Pro может быть оснащена изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2K. Ожидается, что обе версии будут иметь частоту обновления 144 Гц, основную камеру на 50 МП с OIS и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт. Работать смартфоны будут на новом флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

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Стандартная модель может включать в себя телеобъектив, тогда как версия Pro может иметь перископический объектив. Емкость аккумулятора iQOO 12 и 12 Pro составит 5000 мАч и 5100 мАч соответственно.