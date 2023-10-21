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Опубликованы системные требования Alan Wake II: минимум RTX 2060 b Core i5-7600K
Кроме того в каждой рекомендации содержится требование активаци FSR или DLSS в зависимости от используемой видеокарты

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 Alan Wake II, разработанная Remedy Entertainment и изданная Epic Games, является продолжением игры 2010 года Alan Wake, в которой рассказывается о путешествии писателя, сражающегося со злой силой, оживившей его кошмары.

 Действие игры Alan Wake II происходит через 13 лет после событий оригинальной игры. В ней представлены два игровых персонажа. Первым является сам Алан Уэйк, который остается в ловушке загадочного темного места. Второй персонаж — Сага Андерсон, агент ФБР, которому поручено расследовать череду ритуальных убийств в Брайт-Фолс, том самом городе, где начались испытания Алана.

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 Remedy Entertainment только что обнародовала системные требования игры для ПК, и они, несомненно, очень высоки. Примечательно, что каждый уровень требует использования масштабирования DLSS3 или FSR2, а это означает, что игра может показать низкую производительность без этих технологий масштабирования.

 Минимальные характеристики включают GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600, которых будет достаточно для игры в разрешении 1080p на низких настройках при 30 FPS. Геймеры, имеющие видеокарты RTX 3060/RTX 3070 или RX 6600 XT/RX 6700 XT, могут ожидать более высокого разрешения или большего количества кадров в секунду, а также играть на средних настройках. Требования Ultra предусматривают использование графики RTX 4070 или RX 7800 XT, обеспечивающей возможность насладиться игрой в режиме 4K со скоростью 60 кадров в секунду с масштабированием в профиле «Производительность».

 Тем, кто хочет включить трассировку лучей при частоте 60 кадров в секунду, рекомендуется использовать видеокарту как минимум RTX 4070 или RTX 4080. Эти графические карты способны обеспечивать удовлетворительную производительность в разрешении 1080p или 4K с плавным игровым процессом со скоростью 60 кадров в секунду. Стоит отметить, что Remedy указывает разрешение 4K с предустановкой RT High, которые могут быть достигнуты только с использованием профилей производительности DLSS или FSR.

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 Выпуск Alan Wake II намечен на 27 октября. Игра будет доступна не только на ПК, но и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

#rtx 4070 #rtx 3060 #rtx 2060 #fsr #rx 6600 #alan wake #alan wake 2 #dlss 2
Источник: videocardz.com
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