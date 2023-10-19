Вполне вероятно, что новинка дебютирует смартфоне Galaxy A55 в начале следующего года

Samsung не отказывается от чипов Exynos. На самом деле, в следующем году компания представит новые процессоры Exynos. Недавно компания официально представила флагманский чипсет Exynos 2400 с графическим процессором на архитектуре RDNA 3. Он предназначен для смартфонов серии Galaxy S24 и, как ожидается, будет конкурировать со Snapdragon 8 Gen 3. Samsung, возможно, также планирует обновить свою линейку среднего класса, поскольку на Geekbench появился новый чипсет Exynos 1480.

Exynos 1480 появился на Geekbench под номером модели S5E8845. В списке показано, что набор микросхем получит восьмиядерную архитектуру с четырьмя эффективными ядрами с тактовой частотой 2,05 ГГц, а остальные четыре производительных ядра будут работать на частоте 2,75 ГГц. Exynos 1480 будет работать в паре с графическим процессором Xclipse 530.

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Geekbench показывает, что Exynos 1480 набирает 882 балла в одноядерном тесте и 2808 баллов в многоядерном тесте. Эти результаты вряд ли могут кого-то впечатлить, особенно если учесть, что на этом чипсете будет работать Galaxy A55, смартфон премиум-класса среднего класса. Однако по сравнению с Exynos 1380 производительность не так уж и плоха. Напомню, что Galaxy A54 с Exynos 1380 набирает 776 баллов в одноядерном тесте Geekbench 5 и 2599 баллов в многоядерном тесте.

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Список Geekbench подтверждает недавнее сообщение Galaxy Club о том, что Galaxy A55 с Exynos 1480 уже проходит тестирование. Ожидается, что телефон дебютирует в первом квартале следующего года, как и Galaxy A54.