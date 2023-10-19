Купить её правда сейчас не получится, так как выход новой платформы ожидается в следующем месяце, но сделать предзаказ можно будет уже скоро

Компания AMD всего через несколько часов официально представит свою последнюю серию процессоров Threadripper. Тем не менее Gigabyte решила не дожидаться этого события и поспешила поделиться информацией о дизайне своей новой материнской платы TRX50 AERO D для грядущих процессоров.

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Чипсет TRX50 может похвастаться совместимостью как с линейкой Threadripper 7000 PRO, так и с не-PRO моделями, что было подтверждено вчера. Важно отметить, что чипсет TRX50, скорее всего, ориентирован на рынок настольных компьютеров высокого класса (HEDT), в отличие от серии WRX90, которая предназначена для высокопроизводительных рабочих станций со значительно более высокой ценой.

Новая материнская плата оснащена разъемом sTR5 (SP6) и четырьмя слотами DIMM DDR5 с поддержкой до четырех каналов. Ожидается, что для чипсета WRX90 эта поддержка будет расширена до восьмиканальной конфигурации.

Одной из примечательных особенностей TRX50 является поддержка графических процессоров с интерфейсом PCIe Gen5 и возможность одновременной установки до трех карт, хотя точные характеристики не приводятся. Ожидается, что TRX50 будет предлагать до 64 линий PCIe Gen5 и четыре поддерживаемых слота M.2.

Что касается поддержки памяти, то плата совместима с четырьмя модулями памяти R-DIMM, которые поддерживают профили разгона AMD EXPO и Intel XMP.

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На новую материнскую плату вскоре может начаться предзаказ, однако ожидается, что платформа Threadripper 7000 не появится на прилавках до следующего месяца.