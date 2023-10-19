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Компания AMD всего через несколько часов официально представит свою последнюю серию процессоров Threadripper. Тем не менее Gigabyte решила не дожидаться этого события и поспешила поделиться информацией о дизайне своей новой материнской платы TRX50 AERO D для грядущих процессоров.
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Чипсет TRX50 может похвастаться совместимостью как с линейкой Threadripper 7000 PRO, так и с не-PRO моделями, что было подтверждено вчера. Важно отметить, что чипсет TRX50, скорее всего, ориентирован на рынок настольных компьютеров высокого класса (HEDT), в отличие от серии WRX90, которая предназначена для высокопроизводительных рабочих станций со значительно более высокой ценой.
Новая материнская плата оснащена разъемом sTR5 (SP6) и четырьмя слотами DIMM DDR5 с поддержкой до четырех каналов. Ожидается, что для чипсета WRX90 эта поддержка будет расширена до восьмиканальной конфигурации.
Одной из примечательных особенностей TRX50 является поддержка графических процессоров с интерфейсом PCIe Gen5 и возможность одновременной установки до трех карт, хотя точные характеристики не приводятся. Ожидается, что TRX50 будет предлагать до 64 линий PCIe Gen5 и четыре поддерживаемых слота M.2.
Что касается поддержки памяти, то плата совместима с четырьмя модулями памяти R-DIMM, которые поддерживают профили разгона AMD EXPO и Intel XMP.
На новую материнскую плату вскоре может начаться предзаказ, однако ожидается, что платформа Threadripper 7000 не появится на прилавках до следующего месяца.