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Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
Купить её правда сейчас не получится, так как выход новой платформы ожидается в следующем месяце, но сделать предзаказ можно будет уже скоро

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 Компания AMD всего через несколько часов официально представит свою последнюю серию процессоров Threadripper. Тем не менее Gigabyte решила не дожидаться этого события и поспешила поделиться информацией о дизайне своей новой материнской платы TRX50 AERO D для грядущих процессоров. 

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 Чипсет TRX50 может похвастаться совместимостью как с линейкой Threadripper 7000 PRO, так и с не-PRO моделями, что было подтверждено вчера. Важно отметить, что чипсет TRX50, скорее всего, ориентирован на рынок настольных компьютеров высокого класса (HEDT), в отличие от серии WRX90, которая предназначена для высокопроизводительных рабочих станций со значительно более высокой ценой.

 Новая материнская плата оснащена разъемом sTR5 (SP6) и четырьмя слотами DIMM DDR5 с поддержкой до четырех каналов. Ожидается, что для чипсета WRX90 эта поддержка будет расширена до восьмиканальной конфигурации.

 Одной из примечательных особенностей TRX50 является поддержка графических процессоров с интерфейсом PCIe Gen5 и возможность одновременной установки до трех карт, хотя точные характеристики не приводятся. Ожидается, что TRX50 будет предлагать до 64 линий PCIe Gen5 и четыре поддерживаемых слота M.2.

 Что касается поддержки памяти, то плата совместима с четырьмя модулями памяти R-DIMM, которые поддерживают профили разгона AMD EXPO и Intel XMP.

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 На новую материнскую плату вскоре может начаться предзаказ, однако ожидается, что платформа Threadripper 7000 не появится на прилавках до следующего месяца.

#amd #процессоры #gigabyte #процессоры amd #threadripper 7000 #trx50
Источник: videocardz.com
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