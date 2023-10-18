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Nvidia работает над тремя новыми видеокартами серии GeForce RTX 40
Согласно новой утечке к выходу планируются карты RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super

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 На данный момент нет точной информации о планах по выпуску видеокарт серии RTX 5000 в 2024 году, при этом некоторые предположения утверждают, что это событие перенесено на 2025 год. Также есть слухи, что компания может вернуться к годовому циклу выпуска своих графических карт. Тем не менее в 2024 году будет представлено довольно много новых графических карт последнего поколения.

 По словам надежного инсайдера Hongxing2020, к выходу планируется ещё три видеокарты в серии RTX 40: GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super. К сожалению, пока нет информации о сроке их появления в продаже, а также инсайдер ничего не раскрыл об их характеристиках. Вполне вероятно, что указанной RTX 4080 Super может быть GeForce RTX 4080 Ti, о которой говорилось ранее, с графическим процессором AD102 и 20 ГБ видеопамяти.

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 То же самое относится и к моделям GeForce RTX 4070 Ti Super или RTX 4070 Super. Увеличение объема памяти кажется маловероятным. Скорее всего мы можем рассчитывать на небольшое увеличение числа ядер CUDA, тактовой частоты и TGP, это именно то, что Nvidia сделала в прошлый раз с серией RTX 2000. Если такой ход событий будет иметь место, то должна произойти и коррекция цен на уже выпускаемые карты в сторону снижения. Кроме того нельзя исключать возможность, что некоторые из указанных моделей останутся только в OEM сегменте и будут устанавливаться в готовые системы.

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Источник: notebookcheck.net
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