Какие это будут за карты пока можно только гадать, но есть предположение, что они будут относиться к текущему поколения Arc Alchemist

Портал Phoronix стал первым, кто обнаружил пять дополнительных идентификаторов устройств в драйвере i915 Direct Rendering Manager с открытым исходным кодом. Эти недавно добавленные идентификаторы не совпадают с идентификаторами, связанными с выпущенным вчера графическим ускорителем Arc A580, поскольку они уже находятся в общедоступном драйвере.

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Хотя наличие этих новых идентификаторов может указывать на потенциальное обновление графических процессоров, недостаточно информации, чтобы сделать окончательный вывод, связано ли это с графическим процессором Alchemist ACM-G10 или каким-либо другим продуктом. Несколько месяцев назад ходили слухи о возможном обновлении графических процессоров Alchemist. Однако до сих пор не появилось никаких конкретных доказательств, подтверждающих подобные утверждения.

Ниже представлены все известные на сегодняшний день идентификаторы и соответствующие им видеокарты:

0x56B0 – новый;

0x56BA – новый;

0x56BB – новый;

0x56BC – новый;

0x56BD – новый;

0x56A6 - Arc A310;

0x56A5 – Arc A380;

0x56A2 – Arc A580;

0x56A1 – Arc A750;

0x56A0 – Arc A770;

0x56B1 – Arc Pro A40;

0x56B1- Arc Pro A50;

0x56B3 – Arc Pro A60;



0x5690 – Arc A770M;

0x5691 – Arc A730M;

0x5692 – Arc A550M;

0x5696 – Arc A570M;

0x5697 – Arc A530M;

0x5694 – Arc A350M;

0x5693 – Arc A370M.

Потенциальное обновление линейки Alchemist в виде обновленного процессора ACM-G21, который, судя по всему, заменит текущую версию ACM-G10, не упоминалось и не обсуждалось ни одним инсайдером, кроме Red Gaming Tech. Слайд, которым поделились, судя по всему, датирован как минимум годом назад, что намекает на эти изменения. Кроме того стоит отметить, что Intel также представила графический процессор ACM-G20 для своих младших моделей.

Учитывая сроки, в том числе задержки с выпуском настольной линейки Alchemist и потенциальный запуск Battlemage во втором квартале следующего года, ожидать обновления Alchemist на данном этапе действительно не стоит.

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В свете этого новые модели, скорее, являются признаком планируемых дополнительных видеокарт существующей линейки, а не внедрения совершенно новых графических процессоров.