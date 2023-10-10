Кроме того новинка от Intel будет значительно дешевле конкурентов, включая RX 7600, которую она опережает на 6% в том же тесте

Видеокарта Intel Arc A580, возможно, будет единственным интересным графическим ускорителем, который, как ожидается, будет выпущен в четвертом квартале 2023 года, и теперь стали известны результаты её последних тестов.

реклама

Еще в августе мы увидели первые тесты видеокарты Intel Arc A580 в базе данных Geekbench. Графический процессор снова появился через два месяца, и на этот раз с еще более высоким показателем производительности, опережая графические карты AMD Radeon RX 7600 и GeForce RTX 3050.

Судя по спецификациям, Intel Arc A580 имеет 24 ядра, 384 исполнительных блоков и 3072 ALU, которые работают на официальной графической частоте 1700 МГц, но тест показывает скорость до 2,4 ГГц, что соответствует двум другим моделям: Arc A770 и Arc A750. Видеокарта будет предлагать 8 ГБ видеопамяти GDDR6 через 256-битный интерфейс шины с пропускной способностью до 512 ГБ/с и мощность TBP 185 Вт.

Что касается производительности, то видеокарта набрала 88019 баллов в тесте OpenCL при той же тактовой частоте 2,4 ГГц. Это прирост производительности на 6 % по сравнению с предыдущим показателем, что может быть прямым результатом различных усовершенствований драйверов, которые компания осуществила за последние два месяца. Этот результат также позволяет Arc A580 опережать AMD Radeon RX 7600 на 6% и теперь быть почти на одном уровне с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060.

Однако самым большим преимуществом видеокарты Intel Arc A580 8 ГБ может быть ее цена. Вариант видеокарты ASRock Challenger OC недавно был продан за 38880 иен у японского розничного продавца Bic Camera, что на 30% ниже, чем цена Intel Arc A750 Challenger OC от ASRock. Карта также стоит на 15% меньше, чем графический ускоритель ASRock Radeon RX 7600 Challenger OC, и примерно столько же, сколько RTX 3060. Если на остальных мировых рынках сохранится такая же разница в ценах, то Intel может получить очень конкурентоспособную модель.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Утечка слайда от Momomo_US показывает, что сама Intel сравнивает графическую карту Arc A580 с видеокартами AMD Radeon RX 6600 и NVIDIA GeForce RTX 3050.