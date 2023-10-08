ASUS Hyper M.2 SSD Gen5 x16 позволяет получить скорость до 512 Гбит/с по цене 80 долларов

Компания Asus без громкого анонса выпустила новый высокопроизводительный адаптер для SSD накопителей. Известный инсайдер Momomo_us обнаружил соответствующую страницу продукта Asus Hyper M.2 x16 Gen5 Card. Это устройство является обновлением текущей модели Hyper M.2 x16 Gen 4, которое в теории может двукратно увеличить потенциальную пропускную способность до 512 Гбит/с, если платформа пользователя позволяет это сделать.

В описании продукта указано, что карта Asus Hyper M.2 x16 Gen5 позволяет установить до четырех твердотельных накопителей NVMe M.2. В официальных характеристиках Asus указано, что пользователи могут комбинировать диски с интерфейсом PCIe 5.0 и PCIe 4.0, а устройства M.2 размерами 2242, 2260, 2280 и 22110 могут быть установлены в любой из четырех слотов с функцией Q-Latch для быстрой установки и съема твердотельных дисков.

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При использовании новейших и максимально производительных дисков может возникнуть проблема с питанием и охлаждением. Однако Asus предусмотрела это и оснастила адаптер дополнительным 6-контактным разъемом питания PCIe и утверждает, что встроенное решение для питания обеспечивает до 14 Вт мощности на каждый диск, что более чем достаточно.

Под кожухом карты видны четыре слота M.2 и охлаждающий вентилятор. Он работает как вентилятор видеокарты, забирая прохладный воздух со стороны вентилятора карты и проталкивая его через слоты для карт M.2, чтобы он выходил через заднюю панель, имеющую специальные отверстия. Asus указывает, что этого достаточно, в сочетании с использованием двух термопрокладок снизу и сверху. Вентилятором можно управлять с помощью программного обеспечения Asus Fan Xpert 4. Пользователь также можете сделать работу адаптера полностью бесшумным, выключив вентилятор с помощью кнопки на панели ввода-вывода.

Что касается производительности, то заявленная пропускная способность 512 Гбит/с обеспечивается четырьмя быстрыми накопителями PCIe 5.0 M.2 NVMe, работающими в режиме RAID 0. На приведенной ниже диаграмме показано впечатляющее повышение производительности, возможное с помощью этого адаптера.

Прежде чем покупать одну из этих карт, следует учитывать несколько вещей. Компания Asus опубликовала специальное руководство, в котором описаны возможности поддерживаемых в настоящее время материнских плат AMD и Intel в отношении дисков M.2, размещенных на картах расширения. Компания подчеркивает, что «максимальная поддержка твердотельных накопителей M.2 будет варьироваться в зависимости от разных процессоров».

Системы, использующие процессоры семейства Intel Core, а также новейшие материнские платы и видеокарты, могут одновременно использовать только два из четырех слотов для хранения данных M.2, что связано с максимально доступными 16 линиями PCIe 5.0 процессора. В свою очередь пользователи процессоров AMD Ryzen с новейшими платформами могут использовать все четыре слота. Asus также рекомендует всем пользователям обновить BIOS материнской платы до последней версии.

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Что касается стоимости, то компания Asus оценила свою новую карту расширения Hyper M.2 x16 Gen5 в 79,99 долларов, а доставка новинки потребителю займет от одной до двух недель.