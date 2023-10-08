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Компания Asus без громкого анонса выпустила новый высокопроизводительный адаптер для SSD накопителей. Известный инсайдер Momomo_us обнаружил соответствующую страницу продукта Asus Hyper M.2 x16 Gen5 Card. Это устройство является обновлением текущей модели Hyper M.2 x16 Gen 4, которое в теории может двукратно увеличить потенциальную пропускную способность до 512 Гбит/с, если платформа пользователя позволяет это сделать.
В описании продукта указано, что карта Asus Hyper M.2 x16 Gen5 позволяет установить до четырех твердотельных накопителей NVMe M.2. В официальных характеристиках Asus указано, что пользователи могут комбинировать диски с интерфейсом PCIe 5.0 и PCIe 4.0, а устройства M.2 размерами 2242, 2260, 2280 и 22110 могут быть установлены в любой из четырех слотов с функцией Q-Latch для быстрой установки и съема твердотельных дисков.
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При использовании новейших и максимально производительных дисков может возникнуть проблема с питанием и охлаждением. Однако Asus предусмотрела это и оснастила адаптер дополнительным 6-контактным разъемом питания PCIe и утверждает, что встроенное решение для питания обеспечивает до 14 Вт мощности на каждый диск, что более чем достаточно.
Под кожухом карты видны четыре слота M.2 и охлаждающий вентилятор. Он работает как вентилятор видеокарты, забирая прохладный воздух со стороны вентилятора карты и проталкивая его через слоты для карт M.2, чтобы он выходил через заднюю панель, имеющую специальные отверстия. Asus указывает, что этого достаточно, в сочетании с использованием двух термопрокладок снизу и сверху. Вентилятором можно управлять с помощью программного обеспечения Asus Fan Xpert 4. Пользователь также можете сделать работу адаптера полностью бесшумным, выключив вентилятор с помощью кнопки на панели ввода-вывода.
Что касается производительности, то заявленная пропускная способность 512 Гбит/с обеспечивается четырьмя быстрыми накопителями PCIe 5.0 M.2 NVMe, работающими в режиме RAID 0. На приведенной ниже диаграмме показано впечатляющее повышение производительности, возможное с помощью этого адаптера.
Прежде чем покупать одну из этих карт, следует учитывать несколько вещей. Компания Asus опубликовала специальное руководство, в котором описаны возможности поддерживаемых в настоящее время материнских плат AMD и Intel в отношении дисков M.2, размещенных на картах расширения. Компания подчеркивает, что «максимальная поддержка твердотельных накопителей M.2 будет варьироваться в зависимости от разных процессоров».
Системы, использующие процессоры семейства Intel Core, а также новейшие материнские платы и видеокарты, могут одновременно использовать только два из четырех слотов для хранения данных M.2, что связано с максимально доступными 16 линиями PCIe 5.0 процессора. В свою очередь пользователи процессоров AMD Ryzen с новейшими платформами могут использовать все четыре слота. Asus также рекомендует всем пользователям обновить BIOS материнской платы до последней версии.
Что касается стоимости, то компания Asus оценила свою новую карту расширения Hyper M.2 x16 Gen5 в 79,99 долларов, а доставка новинки потребителю займет от одной до двух недель.