Кроме того предварительно заказавшие смартфон покупатели получат в подарок Pixel Watch 2

Pixel 8 Pro стал доступен для заказа после сегодняшней презентации. Google также представила Pixel 8 и Pixel Watch 2, а также обновила Pixel Buds Pro. Что касается Pixel 8 Pro, то Google внесла различные изменения по сравнению со своим предшественником, обязавшись предоставлять обновления программного обеспечения в течение 7 лет.

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Кроме того, версия Pro в этом году станет первым смартфоном компании, которое можно заказать с объемом памяти 1 ТБ. К сожалению, это справедливо только для Северной Америки. Например, варианты для Европы имеют максимальную емкость 512 ГБ, что соответствует Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro. Тем не менее Google включила в комплект поставки более емкую батарею на 5050 мАч, поддерживающую зарядку мощностью 30 Вт, а также чипсет Tensor G3 с поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7.

Более того пиковая яркость Pixel 8 Pro составляет 2400 нит, что значительно превышает показатели предшественника с его 1500 нит в прошлом году. Стоит отметить, что Pixel 8 Pro в этом году имеет панель с более низким разрешением (2992 x 1344 пикселей), чем его предшественник, но это по-прежнему более высокая плотность пикселей, чем у iPhone 15 Pro Max. Google также защитила 6,7-дюймовый OLED-дисплей с помощью стекла Gorilla Glass Victus 2 от Corning.

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Помимо этих изменений, Google обновила сверхширокоугольную камеру с разрешением 12 МП в Pixel 7 Pro до 48 МП с обзором 125,5°, размером пикселя 0,8 мкм и диафрагмой f/1,95. Судя по всему, Pixel 8 Pro сохранит другие датчики камеры своего предшественника, хотя и с измененными размерами диафрагмы и немного меньшим разрешением для фронтальной камеры. Pixel 8 Pro доступен в цветах Bay, Obsidian и Porcelain. Также покупатели получат в подарок Pixel Watch 2 при оформлении предварительного заказа на телефон. Стоимость минимальной модели со 128 ГБ памяти составит 999 долларов, а топовая версия с 1 ТБ памяти предлагается за 1399 долларов.