Кроме того новый слух говорит о монолитном кристале будущего флагмана Nvidia

Буквально на прошлой неделе известный инсайдер Kopite7kimi раскрыл некоторую новую информацию о технических характеристиках будущих флагманских игровых графических карт Nvidia RTX 5090 (Blackwell), однако не было никаких сообщений ни относительно даты выпуска, ни о конструкции чипа. В предыдущих слухах упоминалось, что, по крайней мере, высокопроизводительные модели получат дизайн многочипового модуля (MCM), а запуск может произойти в начале 2025 года, но, по словам другого инсайдера под ником AGF(@XpeaGPU), запуск должен произойти раньше, чем ожидалось, и Nvidia, возможно, пересмотрела некоторые дизайнерские решения.

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В своем последнем сообщении, опубликованном сегодня утром, AGF отмечает, что лучшие игровые графические процессоры Blackwell останутся монолитными. Судя по всему, Nvidia решила отказаться от конструкции MCM с видеопамятью HBM3, запланированной для моделей высокого класса, поскольку компания уверена, что AMD, отменившая топовые модели для поколения RDNA 4, не сможет конкурировать с Blackwell даже в монолитной форме. В конструкции MCM использовалась бы новейшая упаковка CoWoS от TSMC, однако она будет полностью зарезервирована для карт центров обработки данных, используемых в основном для приложений искусственного интеллекта.

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AGF утверждает, что конструкция MCM с 32 ГБ видеопамяти HBM3E могла бы обеспечить самый большой скачок производительности от поколения к поколению. Конечно, зная Nvidia, такие модели в конечном итоге будут стоить не менее 3000 долларов. Кроме того, в сообщении от 18 сентября AGF утверждает, что выпуск графических процессоров RTX 5000 запланирован на второе полугодие 2024 года.