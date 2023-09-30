На изображениях четко видно, что фотографии сделаны в заводских условиях

Google Pixel 8 Pro появился еще в одной утечке, связанной с его изображениями. Хотя, всего несколько дней назад он уже стал звездой нескольких фотографий. В серии изображений, которые можно было бы назвать распаковкой, но это скорее снимки показывают процесс упаковки, Pixel 8 Pro явно находится в заводских условиях, проходит последнюю проверку качества и очищается перед запечатыванием внутрь упаковки.

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В новой утечке видны как минимум два устройства: один Google Pixel 8 Pro выполнен в цвете Obsidian Black, а другой, похоже, имеет фарфоровый цвет. На изображениях, которые не отличаются высоким качеством, изображен телефон вместе с кабелем USB-C, зарядным устройством и тем, что Google называет адаптером быстрого переключения. Также видна матовая задняя поверхность Pixel 8 Pro.

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Google Pixel 8 Pro, который будет оснащен процессором Google Tensor G3 и, как ожидается, будет стоить около 899 долларов, определенно выглядит как типичный представитель семейства Pixel с его характерной горизонтальным блоком камер. К сожалению, изображения Pixel 8 Pro на самом деле не раскрывают слишком многого, кроме уже известного. Вероятно, произойдет еще несколько утечек, прежде чем смартфоны Pixel 8 будут наконец выпущены 4 октября.