Информация об этом указана в сборках MIUI 15 для данных устройств, которые уже тестируются в Китае

Xiaomi работает над новой линейкой смартфонов Redmi под названием серия K70. Это будет флагманское предложение Redmi, и в отчете Xiaomiui предполагается, что устройство может быть выпущено в уже декабре.

Дата запуска смартфонов серии K70 указана в сборках MIUI 15 на базе Android 14. Серия Redmi K70, скорее всего, будет состоять из трех разных моделей, каждая из которых имеет свой номер модели: Redmi K70 Pro (23117RK66C), Redmi K70 (2311DRK48C) и Redmi K70E (23113RKC6C). В настоящее время все три устройства тестируются на китайских сборках системы.

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Внутренние сборки MIUI 15, обнаруженные Xiaomiui для этих моделей имеют следующие номера: MIUI-V15.0.0.2.UNLCNXM, MIUI-V15.0.0.2.UNKCNXM и MIUI-V15.0.0.1.UNMCNXM соответственно.

Кроме того, по слухам, каждая модель будет оснащена разным процессором. Redmi K70 Pro недавно был замечен на Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Ему удалось набрать 1100 баллов в одноядерном тесте и 5150 баллов в многоядерном тесте.

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В базе данных Geekbench упоминается название «Wall» в качестве набора микросхем, который, вероятно, может использовать чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с пиковой тактовой частотой 3,19 ГГц. В Geekbench также указана операционная система Android 14 из коробки и 16 ГБ оперативной памяти, но при запуске могут быть анонсированы и другие варианты конфигурации памяти.